O motivo que levou Nanda Costta a mudar grafia de nome artístico

Nanda Costa decidiu dar um novo significado ao próprio sobrenome. A atriz passou a assinar como Nanda Costta, com um “T” a mais, após receber uma orientação ligada à numerologia. A mudança foi anunciada pela própria, no domingo, 13, e com bom humor. “Bateu um vento aqui e lancei mais um T nas costas. Ops, no Costa”, brincou.

Na publicação, a artista explicou que acredita em diferentes possibilidades e decidiu apostar na nova grafia. “Eu sei que Costa não pede mais nada, mas como eu acredito num mói de coisas, estou botando fé nesse T aí. Não gostou? Morde as cosTTas”, escreveu.

A atriz também agradeceu ao numerólogo Rafa Almeida, que comentou a novidade. “Fez todo sentido em vários aspectos, Rafa! Você é demais. Obrigada”, respondeu Nanda. O profissional já havia incentivado alterações semelhantes nos nomes de outras famosas, como Carolina Dieckmann, que passou a assinar Dieckmmann.

A numerologia, que associa letras e números a interpretações energéticas, também inspirou mudanças nas assinaturas de Paolla Oliveira, Sheron Menezzes e Alinne Moraes. Agora, Nanda Costta entra para o grupo de artistas que apostam em uma nova grafia para o próprio nome.

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