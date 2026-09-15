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Cultura

O motivo que levou Nanda Costta a mudar grafia de nome artístico

Atriz explicou decisão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 13h05 | Atualizado em 15 set 2026, 13h06
Mulher jovem de pele morena e cabelos castanhos escuros, sorrindo levemente com os lábios fechados, olhando para a direita. Ela tem maquiagem leve nos olhos e um brinco pequeno na orelha direita. O fundo está desfocado, com tons de verde e marrom
Atriz Nanda Costta (Instagram/Reprodução)
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Nanda Costa decidiu dar um novo significado ao próprio sobrenome. A atriz passou a assinar como Nanda Costta, com um “T” a mais, após receber uma orientação ligada à numerologia. A mudança foi anunciada pela própria, no domingo, 13, e com bom humor. “Bateu um vento aqui e lancei mais um T nas costas. Ops, no Costa”, brincou.

Na publicação, a artista explicou que acredita em diferentes possibilidades e decidiu apostar na nova grafia. “Eu sei que Costa não pede mais nada, mas como eu acredito num mói de coisas, estou botando fé nesse T aí. Não gostou? Morde as cosTTas”, escreveu.

A atriz também agradeceu ao numerólogo Rafa Almeida, que comentou a novidade. “Fez todo sentido em vários aspectos, Rafa! Você é demais. Obrigada”, respondeu Nanda. O profissional já havia incentivado alterações semelhantes nos nomes de outras famosas, como Carolina Dieckmann, que passou a assinar Dieckmmann.

A numerologia, que associa letras e números a interpretações energéticas, também inspirou mudanças nas assinaturas de Paolla Oliveira, Sheron Menezzes e Alinne Moraes. Agora, Nanda Costta entra para o grupo de artistas que apostam em uma nova grafia para o próprio nome.

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Mulher de cabelos castanhos ondulados, presos em coque, usando camisa amarela com COSTTA e o número 10 em verde nas costas, olhando para a esquerda com expressão pensativa, em frente a uma janela com folhagens verdes ao fundo
Nanda Costta muda nome artístico (Instagram/Reprodução)

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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nanda costa
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