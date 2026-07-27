O motivo que levou internautas a acreditarem que Antonio Fagundes havia morrido

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Um mal-entendido gerou pânico nas redes sociais: a morte de um pastor conhecido como Antônio Fagundes, em Brusque, SC, levou fãs a acreditarem que o ator havia falecido. A confusão causou um susto coletivo, mas o ator está bem. Entenda como a notícia se espalhou e o verdadeiro desfecho.

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Nesta segunda-feira, 27, um mal-entendido envolvendo o ator Antônio Fagundes ganhou repercussão nas redes sociais. Na cidade de Brusque, em Santa Catarina, um pastor chamado Marcos Antônio da Silva Fagundes morreu nesta manhã, mas acabou preocupando uma série de internautas que acreditaram se tratar do ator da Globo.

A confusão se deu pelo fato de o religioso ser conhecido como Antônio Fagundes na região, o que levou alguns veículos a divulgarem a notícia com o mesmo nome do veterano da teledramaturgia.

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Em postagens feitas no X (antigo Twitter), fãs do artista compartilharam o susto ao ler as chamadas do falecimento: “Liguei o computador do trabalho e a primeira coisa que vejo foi que o Antônio Fagundes morreu, mas era outro”, escreveu um perfil. “Meu Deus, acabei de ver uma notícia da morte do Antônio Fagundes e quase morri. Nunca mais me assustem assim”, comentou outra usuária.

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O pastor gaúcho morreu neste domingo, 26, aos 63 anos. Ele era conhecido como um dos principais líderes religiosos da cidade, onde atuou em diversas iniciativas voltadas à proteção de crianças e adolescentes e presidiu o Conselho de Pastores de Brusque (COPAB).

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