O motivo que fez Virginia perder parceiro na cobertura da Globo na Copa

Após passar mais de uma semana ao lado de Virginia Fonseca nas gravações do quadro Diário de Virginia, exibido no Domingão com Huck durante a Copa do Mundo, Lucas Guedez deixou os Estados Unidos e desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira, 24. A dupla vinha aparecendo junta nos episódios da atração, em passeios por Nova York e Filadélfia, mas a volta do influenciador levantou rumores de que ele teria sido retirado do projeto.

Lucas explicou que voltou ao Brasil porque tinha um compromisso profissional em Petrolina, além de aproveitar para se arrumar antes da viagem. Nas redes sociais, ele publicou vídeos em um salão, onde cortou o cabelo, fez as unhas e assistiu ao jogo da seleção brasileira. “Hoje o meu camarote é outro”, brincou.

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