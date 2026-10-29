O motivo que fez Ivete Sangalo adiar show em São Paulo

Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira, 28, o adiamento do show que faria no próximo sábado, 31, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A apresentação do espetáculo A La Sangalo, que estreou no Rock in Rio em setembro, foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local. Segundo comunicado divulgado pela IESSI Entertainment, produtora da cantora, as fortes chuvas que atingem a capital paulista prejudicaram a montagem da estrutura. “As condições climáticas adversas, que, pelas normas de segurança do Parque do Ibirapuera, impedem a continuidade da montagem de estruturas, já comprometem o andamento dos trabalhos prévios necessários para a realização do evento”, informou a empresa. A previsão de intensificação das chuvas e dos ventos até o fim de semana também pesou na decisão, tomada para garantir a segurança do público, da artista e dos profissionais envolvidos.

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Os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Já os fãs que não puderem comparecer em março poderão solicitar o reembolso integral, incluindo as taxas de compra, até 22 de novembro, diretamente pela plataforma Ingresse. O espetáculo marca uma nova fase da cantora, que revisita sucessos da carreira, como Dançando, A Galera e Chorando Se Foi, em arranjos que exploram suas influências latinas.