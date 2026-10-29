O motivo que fez Ivete Sangalo adiar show em São Paulo
Apresentação da turnê 'A La Sangalo', marcada para sábado, 31, foi transferida para março de 2027
Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira, 28, o adiamento do show que faria no próximo sábado, 31, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A apresentação do espetáculo A La Sangalo, que estreou no Rock in Rio em setembro, foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local. Segundo comunicado divulgado pela IESSI Entertainment, produtora da cantora, as fortes chuvas que atingem a capital paulista prejudicaram a montagem da estrutura. “As condições climáticas adversas, que, pelas normas de segurança do Parque do Ibirapuera, impedem a continuidade da montagem de estruturas, já comprometem o andamento dos trabalhos prévios necessários para a realização do evento”, informou a empresa. A previsão de intensificação das chuvas e dos ventos até o fim de semana também pesou na decisão, tomada para garantir a segurança do público, da artista e dos profissionais envolvidos.
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Os ingressos adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Já os fãs que não puderem comparecer em março poderão solicitar o reembolso integral, incluindo as taxas de compra, até 22 de novembro, diretamente pela plataforma Ingresse. O espetáculo marca uma nova fase da cantora, que revisita sucessos da carreira, como Dançando, A Galera e Chorando Se Foi, em arranjos que exploram suas influências latinas.