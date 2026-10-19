O motivo pelo qual Cacau Protásio ficou fora de Avenida Brasil 2 pode ser uma antiga rusga que ela teve em outra produção da emissora. Fonte ouvida pela coluna GENTE diz que o resultado da queixa de Samantha Schmütz em 2025 contra Cacau no Vai que Cola, humorístico do Multishow, foi o que pesou para sua personagem, a faxineira Zezé, ficar de fora da continuação da novela de João Emanuel Carneiro.

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A personagem foi descartada da primeira sinopse apresentada à Globo. Ainda assim, haverá outros personagens para compensar a parte cômica do folhetim.

Em julho de 2025, a coluna GENTE noticiou que o clima andava pesado nos bastidores do Vai que Cola. Circulou a informação de que Samantha teria levado uma queixa formal contra Cacau sua colega de elenco, ao compliance da Globo. O caso aconteceu após a intérprete de Terezinha ter passado mal, o que levou à interrupção das gravações, mesmo com a plateia já aguardando no estúdio. No entanto, os atritos não seriam uma novidade entre as duas.