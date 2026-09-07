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Cultura

O motivo para show de Elton John no Rock in Rio ser o único exibido na TV Globo

Cantor britânico sobe no Palco Mundo às 23h desta segunda-feira, 7

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 17h18 | Atualizado em 8 set 2026, 01h30
Elton John sorridente, de óculos rosa e blazer azul, sentado ao piano com um microfone, em um palco com iluminação azul. Um guitarrista de boina preta e um baterista de óculos escuros estão ao fundo.
Elton John  (Amy Sussman/WireImage/Getty Images)
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Diferentemente de outras edições, a Globo selecionou apenas um show do Rock in Rio para exibição ao vivo na TV aberta. Entre nomes como Foo Fighters, Calvin Harris, Maroon 5 e Gilberto Gil, a apresentação escolhida foi a de Elton John, que sobe ao Palco Mundo nesta segunda-feira, 7, às 23h. A decisão não parece ter sido por acaso e está diretamente ligada ao peso da apresentação.

Aos 79 anos, o cantor britânico interrompeu a aposentadoria para fazer um show exclusivo no Brasil, em uma espécie de retratação com o público. “Não fui ao Rio na turnê Farewell Yellow Brick Road e senti que decepcionei muitos fãs brasileiros. Quero compensar isso e vou fazer um show fantástico”, afirmou o astro ao anunciar a apresentação.

No entanto, mais do que a simpatia ao músico, a escolha escancara uma estratégia adotada pela emissora diante da expansão de suas plataformas. Na TV aberta, a Globo mantém a programação regular e aposta em entradas ao vivo, bastidores e trechos dos shows. As apresentações completas, por sua vez, ficam concentradas no Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Vale lembrar que os shows dos palcos Mundo e Sunset foram antecipados em cerca de uma hora pela organização, fazendo com que Elton John, inicialmente previsto para 0h05, subisse ao palco às 23h. A alteração foi anunciada poucos dias antes e acabou gerando críticas e confusão entre o público, especialmente entre quem já havia se organizado com base nos horários divulgados anteriormente, além daqueles que gostam de transitar entre outros espaços.

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