O motivo para Leonardo DiCaprio não voltar na ‘sequência’ de filme de Tarantino
Vencedor do Óscar não retorna ao papel de Rick Dalton em 'As Novas Desventuras de Cliff Booth'
Dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, Era uma Vez… em Hollywood fez um estrondoso sucesso ao ser lançado em 2019, tamanho era o peso dos nomes envolvidos no projeto. Sete anos depois, a trama recebe uma continuação em As Novas Desventuras de Cliff Booth, filme que chega aos cinemas nesta quarta-feira, 25, e traz uma nova trama focada em Booth, personagem de Pitt. No entanto, a produção tem ausências marcantes.
É notável a falta de Tarantino no comando da obra, com o cineasta optando por apenas assinar o roteiro e deixar a direção nas mãos do célebre David Fincher. Mas também chama a atenção a ausência de Leonardo DiCaprio, que não volta a interpretar o ator Rick Dalton, inseparável parceiro de Booth. O vencedor do Oscar chegou a declarar ter entrado em conversas para reprisar o papel, pelo menos em uma aparição especial, o que terminou não acontecendo.
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“Teria sido muito divertido, mas precisaria de muitas próteses, o que significaria pelo menos duas semanas de preparação para ele”, afirmou Pitt ao The Hollywood Reporter, indicando que o trabalho necessário não justificaria uma rápida aparição de DiCaprio. Mas por que as próteses seriam necessárias, já que Dalton era apenas o próprio ator, sem nenhum tipo de modificação corporal, na obra original? A resposta está no trailer do novo filme.
Depois de anos atuando como dublê do ator, Booth agora segue uma carreira solo, já que Dalton teria “engordado demais”, indicando a necessidade de próteses para uma interpretação de DiCaprio. “Isso chegou a ser conversado por um período, mas pareceu ser um pedido muito grande”, explicou Pitt, que garantiu que o personagem do amigo recebe “doces homenagens” no decorrer do longa.