Dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, Era uma Vez… em Hollywood fez um estrondoso sucesso ao ser lançado em 2019, tamanho era o peso dos nomes envolvidos no projeto. Sete anos depois, a trama recebe uma continuação em As Novas Desventuras de Cliff Booth, filme que chega aos cinemas nesta quarta-feira, 25, e traz uma nova trama focada em Booth, personagem de Pitt. No entanto, a produção tem ausências marcantes.

É notável a falta de Tarantino no comando da obra, com o cineasta optando por apenas assinar o roteiro e deixar a direção nas mãos do célebre David Fincher. Mas também chama a atenção a ausência de Leonardo DiCaprio, que não volta a interpretar o ator Rick Dalton, inseparável parceiro de Booth. O vencedor do Oscar chegou a declarar ter entrado em conversas para reprisar o papel, pelo menos em uma aparição especial, o que terminou não acontecendo.

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“Teria sido muito divertido, mas precisaria de muitas próteses, o que significaria pelo menos duas semanas de preparação para ele”, afirmou Pitt ao The Hollywood Reporter, indicando que o trabalho necessário não justificaria uma rápida aparição de DiCaprio. Mas por que as próteses seriam necessárias, já que Dalton era apenas o próprio ator, sem nenhum tipo de modificação corporal, na obra original? A resposta está no trailer do novo filme.

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Depois de anos atuando como dublê do ator, Booth agora segue uma carreira solo, já que Dalton teria “engordado demais”, indicando a necessidade de próteses para uma interpretação de DiCaprio. “Isso chegou a ser conversado por um período, mas pareceu ser um pedido muito grande”, explicou Pitt, que garantiu que o personagem do amigo recebe “doces homenagens” no decorrer do longa.