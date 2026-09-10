O motivo para Gisele Bündchen rejeitar 99% dos trabalhos que recebe
Supermodelo marcou história como uma das maiores de todos os tempos
Gisele Bündchen ocupa um papel de proeminência raramente alcançado no mundo da moda. Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, a brasileira passou 12 anos consecutivos na lista das mais bem pagas da Forbes, o que deu a ela tranquilidade para hoje, aos 46 anos, poder tomar decisões pensando no seu bem-estar. Mãe de 3 filhos, Gisele afirma que recusa 99% das ofertas de trabalho que recebe para manter a rotina que deseja.
“Digo não a 99% dos trabalhos que me oferecem porque, quando coloco na balança, penso: ‘Vou perder o jogo de vôlei da minha filha? Vou perder a ida ao parque com meu filho?'”, disse ela, em entrevista ao porta i-D.
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