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Cultura

O motivo para Gisele Bündchen rejeitar 99% dos trabalhos que recebe

Supermodelo marcou história como uma das maiores de todos os tempos

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 15h16
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A supermodelo Gisele Bündchen (Foto: Reprodução/Instagram)
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Gisele Bündchen ocupa um papel de proeminência raramente alcançado no mundo da moda. Considerada uma das maiores modelos de todos os tempos, a brasileira passou 12 anos consecutivos na lista das mais bem pagas da Forbes, o que deu a ela tranquilidade para hoje, aos 46 anos, poder tomar decisões pensando no seu bem-estar. Mãe de 3 filhos, Gisele afirma que recusa 99% das ofertas de trabalho que recebe para manter a rotina que deseja.

“Digo não a 99% dos trabalhos que me oferecem porque, quando coloco na balança, penso: ‘Vou perder o jogo de vôlei da minha filha? Vou perder a ida ao parque com meu filho?'”, disse ela, em entrevista ao porta i-D.

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