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Cultura

O motivo para Elton John interromper aposentadoria por causa do Rock in Rio

Cantor se apresenta nesta segunda-feira, 7

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 08h00 | Atualizado em 7 set 2026, 11h17
Elton John faz sua terceira apresentação no Rock in Rio: ele é uma das 45 atrações internacionais do festival, que deve movimentar 3,3 bilhões de reais
Elton John faz sua terceira apresentação no Rock in Rio: ele é uma das 45 atrações internacionais do festival, que deve movimentar 3,3 bilhões de reais (Kevin Kane/Getty Images)
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O motivo para Elton John interromper aposentadoria por causa do Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Aos 79 anos, Elton John abriu uma exceção à sua aposentadoria para se apresentar no Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7. O retorno ao Brasil, no entanto, não representa uma retomada dos shows. A decisão de aceitar o convite para o festival foi uma maneira de compensar os fãs brasileiros por ter ficado de fora da sua turnê de despedida.

“Eu não fui ao Rio na turnê Farewell Yellow Brick Road e senti que decepcionei muitos fãs brasileiros. Quero compensar isso e vou fazer um show fantástico”, explicou Elton ao anunciar o show. Em outra declaração, afirmou que a energia das apresentações pontuais que tem feito desde o fim da turnê é “imbatível” e que ainda ama tocar com sua banda: “Estamos tocando brilhantemente e soando tão bem quanto sempre soamos”.

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A apresentação acontece em um momento delicado para o britânico. Elton perdeu a visão do olho direito após uma infecção ocular contraída em 2024, durante uma viagem ao sul da França, e também apresenta limitações no esquerdo, que chegaram a afetar sua capacidade de ler e escrever.

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Mesmo assim, o cantor segue trabalhando. Recentemente, revelou ter concluído um novo álbum e contou que o problema nos olhos o levou a mudar a maneira de compor. “O que meus olhos me proporcionaram foi a oportunidade, aos 80 anos, de inverter completamente a forma como escrevo. Estou compondo melodias primeiro e as letras vêm depois. Nunca fiz isso antes. E acabei de fazer”, contou.

Elton John é a última atração do Palco Mundo nesta segunda-feira, 7. Além do cantor britânico, vão se apresentar Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza com Roberto Menescal.

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