O motivo para ausência de Gisele Bündchen no Victoria’s Secret Fashion Show

A presença de Gisele Bündchen era uma das mais aguardadas no cobiçado Victoria’s Secret Fashion Show 2026, neste domingo, 18. No entanto, a ausência da modelo na passarela do evento gerou especulação ao redor do mundo. Embora o motivo oficial do cancelamento não tenha sido confirmado pela assessoria da grife, imagens da brasileira vazarem nas redes sociais poucas horas antes do início do espetáculo.

Nas fotos, Gisele foi flagrada caminhando com o auxílio de muletas e usando uma bota ortopédica imobilizadora no pé direito. Isso indicaria uma possível lesão recente como justificativa para ficar de fora do desfile.

Vinte anos longe do show, Bündchen apareceu em um vídeo nas redes sociais da marca com lingerie rosa de renda e robe listrado em branco e rosa. Falou: “vocês estão preparados para o show?”. No fim, criou suspense com a frase: “vocês vão ver mais de mim em breve”.