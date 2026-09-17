O motivo para a ausência de Vera Holtz em ‘Avenida Brasil 2’

A atriz Vera Holtz não voltará a viver Mãe Lucinda em Avenida Brasil 2, continuação do fenômeno de 2012. Segundo a atriz, o foco agora é no teatro. “Tenho um contrato com o teatro que eu não posso fazer televisão. Assinei um contrato com o teatro que só posso fazer teatro”, disse a atriz ao TV Fama, da RedeTV!. Ao ser questionada sobre uma possível recusa a participar da obra de João Emanuel Carneiro, ela negou, afirmando ser “fake”, embora tenha confirmado que não estará presente: “Não, não vou fazer nada”.

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