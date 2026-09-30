O motivo do término do namoro de Barrichello e Cíntia Chagas

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas não estão mais juntos. O relacionamento, assumido publicamente no início de setembro, chegou ao fim menos de um mês depois. Segundo o ex-piloto, a decisão foi motivada pelas diferenças de rotina, agendas e pelo momento de vida de cada um.

“Eu e Cintia Chagas comunicamos a vocês, em comum acordo, que não somos mais um casal. Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito”, disse.

O romance havia sido confirmado pelos dois no dia 1º de setembro, durante uma viagem à Itália. Antes disso, os dois já levantavam suspeitas de que estavam juntos após publicarem registros feitos em locais semelhantes no país europeu.

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