O motivo de Gilberto Gil ter ficado de fora da estreia de documentário sobre Preta Gil

Exatamente um ano após a morte da cantora Preta Gil, aconteceu o evento de estreia do documentário Preta – Eu Não Ando e da série Meu Nome É Preta, nesta segunda-feira, 20. O pai da artista, Gilberto Gil, não compareceu à ocasião para “se resguardar” e assistir ao longa em um momento mais íntimo.

A empresária e esposa do cantor, Flora Gil, contou em entrevista que pediu para que o marido ficasse em casa no dia do evento. “Ele já assistiu a série, mas o documentário ainda não”, disse. “Então, pra ele assistir pela primeira vez aqui, acho melhor que seja em casa. No conforto do lar dele, de pijama. Assiste, para um pouco, volta. Porque aqui, no meio de tanta gente… Acho que hoje é melhor pra ele se resguardar”, explicou ela.

“E pra mim também seria muito mais sufocante estar com ele aqui […] Ele iria ficar muito cansado, então o fato de não estar, não é por não querer, é por se preocupar mesmo. Quem pediu pra ele não vir fui eu”, completou Flora. A estreia do documentário aconteceu para o público geral às 22h desta segunda, após a exibição da novela Quem Ama Cuida na TV Globo.

A produção mostra imagens íntimas dos últimos anos de vida da cantora, captadas pelos celulares de pessoas que estiveram ao seu lado durante a luta contra um câncer colorretal. Além da família, nomes como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Regina Casé, Gominho e Ana Carolina também participam da obra.

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Relembre a morte

Em 20 de julho de 2025, a cantora Preta Gil morreu, vítima de um câncer no intestino que tratava há dois anos. Filha do músico Gilberto Gil, a artista havia sido diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, tendo iniciando o tratamento rapidamente, com cirurgias, internações e sessões de quimioterapia. Preta morreu em Nova York, nos Estados Unidos, após passar mal e esteve acompanha da família e amigos durante todo o processo.

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