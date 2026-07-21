🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

O motivo de Gilberto Gil ter ficado de fora da estreia de documentário sobre Preta Gil

Esposa do cantor, Flora Gil, explicou por que pediu ao marido para que ficasse em casa no dia do evento

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 11h54 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h58
Gilberto Gil e Preta Gil
Gilberto Gil e Preta Gil (Gilberto Gil/Instagram)
Continua após publicidade
O motivo de Gilberto Gil ter ficado de fora da estreia de documentário sobre Preta Gil Priorizar nos meus resultados Google

Exatamente um ano após a morte da cantora Preta Gil, aconteceu o evento de estreia do documentário Preta – Eu Não Ando e da série Meu Nome É Preta, nesta segunda-feira, 20. O pai da artista, Gilberto Gil, não compareceu à ocasião para “se resguardar” e assistir ao longa em um momento mais íntimo.

A empresária e esposa do cantor, Flora Gil, contou em entrevista que pediu para que o marido ficasse em casa no dia do evento. “Ele já assistiu a série, mas o documentário ainda não”, disse. “Então, pra ele assistir pela primeira vez aqui, acho melhor que seja em casa. No conforto do lar dele, de pijama. Assiste, para um pouco, volta. Porque aqui, no meio de tanta gente… Acho que hoje é melhor pra ele se resguardar”, explicou ela.

“E pra mim também seria muito mais sufocante estar com ele aqui […] Ele iria ficar muito cansado, então o fato de não estar, não é por não querer, é por se preocupar mesmo. Quem pediu pra ele não vir fui eu”, completou Flora. A estreia do documentário aconteceu para o público geral às 22h desta segunda, após a exibição da novela Quem Ama Cuida na TV Globo.

A produção mostra imagens íntimas dos últimos anos de vida da cantora, captadas pelos celulares de pessoas que estiveram ao seu lado durante a luta contra um câncer colorretal. Além da família, nomes como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Regina Casé, Gominho e Ana Carolina também participam da obra.

Siga
Continua após a publicidade

Relembre a morte

Em 20 de julho de 2025, a cantora Preta Gil morreu, vítima de um câncer no intestino que tratava há dois anos. Filha do músico Gilberto Gil, a artista havia sido diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, tendo iniciando o tratamento rapidamente, com cirurgias, internações e sessões de quimioterapia. Preta morreu em Nova York, nos Estados Unidos, após passar mal e esteve acompanha da família e amigos durante todo o processo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Documentário
Gilberto Gil
Globo
Globoplay
Preta Gil
série
Streaming
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).