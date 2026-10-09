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Cultura

O motivo de Ana Hickmann descartar filhos com Edu Guedes

Apresentadora aponta que a idade se tornou uma dificuldade para possível gravidez

Por Flávio Monteiro 9 out 2026, 15h50
Casal loiro e moreno, ambos com chapéus brancos, se abraçam e sorriem. Ela usa um vestido tomara que caia com espartilho nas costas, ele um terno branco.
Ana Hickman e Edu Guedes  (Reprodução/Instagram)
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Recém-casada, a apresentadora Ana Hickmann abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos com o novo marido, Edu Guedes. Em entrevista ao TV Fama nesta quarta-feira, 7, a atriz de 45 anos apontou que a idade se tornou um empecilho para uma gravidez natural, e não se vê recorrendo a outras alternativas.

“Eu acho que o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos. Eu sei disso, mas acho que, se Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende Dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não”, disse Ana.

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