O motivo de Ana Hickmann descartar filhos com Edu Guedes

Recém-casada, a apresentadora Ana Hickmann abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos com o novo marido, Edu Guedes. Em entrevista ao TV Fama nesta quarta-feira, 7, a atriz de 45 anos apontou que a idade se tornou um empecilho para uma gravidez natural, e não se vê recorrendo a outras alternativas.

“Eu acho que o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos. Eu sei disso, mas acho que, se Papai do Céu quiser, ele vai ajudar. Então depende Dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não”, disse Ana.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)