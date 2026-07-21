O motivo da briga entre Madonna e Justin Bieber na final da Copa do Mundo

O show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, no domingo, 19, teria sido marcado por um desentendimento entre Madonna e Justin Bieber. Escalados como duas das principais atrações da apresentação, os artistas divergiram sobre o formato do espetáculo antes de subirem ao palco.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a diva pop defendia um espetáculo grandioso e repleto de efeitos visuais, enquanto o cantor canadense queria um show mais intimista, com foco na música.

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Ainda segundo a publicação, Chris Martin, vocalista do Coldplay e produtor do show, precisou entrar em ação para conciliar as ideias das duas estrelas e encontrar um equilíbrio para a apresentação. Além de Madonna e Bieber, o intervalo da decisão entre Espanha e Argentina contou com apresentações de Shakira e do grupo BTS.

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