O motivo da ausência de Vini Jr. em festa do filho de Virginia

A ausência de Vini Jr. chamou atenção na festa de 2 anos de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na noite de segunda-feira, 7, em Goiânia (GO). O jogador, namorado da influenciadora, não participou da comemoração, que teve como tema o Homem-Aranha e reuniu familiares e amigos do menino.

O motivo, porém, foi profissional. Vini Jr. permaneceu em Madri, na Espanha, por conta dos treinos com o Real Madrid. O clube tem compromisso pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, 8, o que impediu o atacante de viajar ao Brasil para a festa. Apesar da ausência, a família do jogador esteve representada. Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., compareceu à comemoração e participou da celebração ao lado de Virginia e dos filhos.

Outras ausências também foram sentidas, como a do pai do cantor e avô do menino, Leonardo. O sertanejo não compareceu à comemoração, repetindo a falta no aniversário de Maria Alice, em maio. A mulher do cantor, Poliana Rocha, esteve presente e fez questão de afirmar que a noite foi “muito harmônica e boa”.

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