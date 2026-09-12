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Cultura

O momento mãe e filha de Ticiane Pinheiro e Rafa Justus no Rock in Rio

Dupla esteve na Cidade do Rock neste sábado, 12

Por Flávio Monteiro 12 set 2026, 18h30
Duas mulheres sorrindo para a câmera, usando óculos decorativos de strass com franjas. A da esquerda tem cabelos castanhos soltos e a da direita, com rabo de cavalo, usa brincos grandes prateados
Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus (Reprodução/Instagram)
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O momento mãe e filha de Ticiane Pinheiro e Rafa Justus no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Comparecendo juntas ao Rock in Rio pela primeira vez neste sábado, 12, Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus comentaram a importância do momento mãe e filha em entrevista à coluna GENTE. “Acho que estar no Rock in Rio é um programa familiar mesmo. A minha filha mais nova até queria vir ao show amanhã, mas é muito tarde, acho que não vai rolar. Mas estar na primeira vez da Rafa no Rock in Rio é muito especial”, disse Ticiane.

Rafaella, filha do relacionamento da apresentadora com Roberto Justus, fez coro à mãe. “Ver artistas incríveis, que a gente sempre cantou juntas e admirou, é muito especial”, afirmou a herdeira. Ainda sobrou tempo para falar de Dança dos Famosos. Ticiane comentou que ainda “precisa evoluir muito” como dançarina, mas foi imediatamente interrompida pela filha, que garantiu que a mãe sabe, sim, dançar — e que vai vencer o programa. “Ela é muito boa, fico em choque”, declarou Rafaella.

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