Uma das principais atrizes de Hollywood, Zendaya acumulou um patrimônio considerável ao longo de mais de uma década de carreira, com destaque para as aquisições imobiliárias da estrela de Duna. O portfólio da atriz inclui cinco propriedades milionárias na Califórnia e em Nova York, cujo valor investido ultrapassa R$ 100 milhões e que contam com comodidades ímpares.

A primeira mansão a ser adquirida fica em Northridge, na Califórnia, com uma escadaria curva que chamou a atenção da atriz por remeter aos castelos de contos de fadas. Zendaya pagou R$ 7,4 milhões para adquirir o imóvel em 2017, sendo esse seu primeiro investimento do tipo. Dois anos depois, o patrimônio foi ampliado com a compra de uma mansão em Encino, também na Califórnia, por R$ 21 milhões.

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Já em 2020, Zendaya expandiu seus interesses para a Costa Leste, comprando um apartamento de R$ 26 milhões no Brooklyn, em Nova York. O imóvel conta com 190 metros quadrados, três quartos, elevador privativo e enormes janelas que permitem uma vista privilegiada de Manhattan.

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A aquisição mais interessante feita pela atriz foi a da mansão de Ashley Tisdale, estrela de High School Musical, em Hollywood Hills, Los Angeles. O local possui 370 metros quadrados de área construída, distribuídos em cinco quartos, uma piscina de formato curvo e diferentes ambientes externos, comprado por R$ 34,5 milhões. Zendaya ainda expandiu o terreno posteriormente, comprando uma segunda residência ao lado da mansão por R$ 10,6 milhões.