O milionário patrimônio de Zendaya em imóveis
Atriz de 'Duna' e 'Euphoria' investiu mais de R$ 100 milhões em mansões e apartamentos de luxo
Uma das principais atrizes de Hollywood, Zendaya acumulou um patrimônio considerável ao longo de mais de uma década de carreira, com destaque para as aquisições imobiliárias da estrela de Duna. O portfólio da atriz inclui cinco propriedades milionárias na Califórnia e em Nova York, cujo valor investido ultrapassa R$ 100 milhões e que contam com comodidades ímpares.
A primeira mansão a ser adquirida fica em Northridge, na Califórnia, com uma escadaria curva que chamou a atenção da atriz por remeter aos castelos de contos de fadas. Zendaya pagou R$ 7,4 milhões para adquirir o imóvel em 2017, sendo esse seu primeiro investimento do tipo. Dois anos depois, o patrimônio foi ampliado com a compra de uma mansão em Encino, também na Califórnia, por R$ 21 milhões.
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Já em 2020, Zendaya expandiu seus interesses para a Costa Leste, comprando um apartamento de R$ 26 milhões no Brooklyn, em Nova York. O imóvel conta com 190 metros quadrados, três quartos, elevador privativo e enormes janelas que permitem uma vista privilegiada de Manhattan.
A aquisição mais interessante feita pela atriz foi a da mansão de Ashley Tisdale, estrela de High School Musical, em Hollywood Hills, Los Angeles. O local possui 370 metros quadrados de área construída, distribuídos em cinco quartos, uma piscina de formato curvo e diferentes ambientes externos, comprado por R$ 34,5 milhões. Zendaya ainda expandiu o terreno posteriormente, comprando uma segunda residência ao lado da mansão por R$ 10,6 milhões.