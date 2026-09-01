O milionário investimento de Lázaro Ramos em Salvador

Lázaro Ramos quer diversificar os negócios. No ar em A Nobreza do Amor, o ator acaba de comprar um apartamento amplo na orla de Salvador (BA), próximo ao cartão-postal Farol da Barra. No edifício histórico Oceania, os imóveis custam, por baixo, a partir de 3 milhões de reais.

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Seu amigo Vladimir Brichta tem apartamento no mesmo prédio. Outros moradores e proprietários conhecidos: Wagner Moura, Gilberto Gil e Flora Gil. Aliás, esses dois últimos fazem camarote por lá durante o Carnaval.

“Estavam com saudades de um diário de obra, meus amores? Vai começar uma nova aventura e dessa vez na minha terra, em Salvador. Me contem aí, qual cômodo vocês querem ver pronto primeiro? Ansioso para compartilhar tudo com você”, disse ele em seu perfil em uma rede social.