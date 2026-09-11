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Cultura

O medo de famosos em circular no espaço de ‘bets’ no Rock in Rio

Patrocinadora do festival, casa de apostas perde feio para concorrentes na disputa por celebridades

Por Giovanna Fraguito 11 set 2026, 19h00 | Atualizado em 11 set 2026, 19h48
Nicole Bahls
 (Reprodução/Divulgação)
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A Superbet cresceu no Rock in Rio 2026, mas a lista de famosos que estiveram em seu espaço não acompanhou o tamanho da aposta. Até agora, entre os nomes de maior projeção que passaram pela marca na primeira semana de evento estão Nicole Bahls e Jon Vlogs. É pouco para quem ocupa uma das vitrines mais disputadas do festival, especialmente quando estandes vizinhos conseguem atrair nomes como Fátima Bernardes, Letícia Colin, José Loreto, Alexandre Nero e outras figuras de peso da televisão e do entretenimento.

O contraste fica ainda mais evidente porque estrutura não falta. Em sua segunda participação no Rock in Rio, e a primeira como patrocinadora oficial, a Superbet ampliou a presença e espalhou ativações por mais de 600 metros quadrados. O principal projeto é o Game dos Superfãs, que começa nas redes sociais e acompanha o engajamento dos fandoms em uma plataforma digital, formando um “placar da internet”. A empresa também estreou a tecnologia proprietária Super Sensation, que usa um mapa de calor para medir a empolgação do público no Palco Sunset.

Há ainda a Arena Super, uma estrutura de três andares no entorno do Sunset, com jogos como Headliner Run, Crowd Dive e Super Bands, além de prêmios para os participantes. A marca também copatrocina o New Dance Order, onde montou uma experiência imersiva dentro de um cubo de LED. O que ainda não apareceu na mesma proporção foi poder de atração no camarote.

E o que leva famosos a evitar associar sua imagem às bets? Diante do aumento da pressão regulatória e da mudança na percepção pública sobre as apostas, o setor passou a ser relacionado não apenas ao entretenimento, mas também a problemas como endividamento, compulsão e saúde pública. Além disso, as regras para publicidade ficaram mais rígidas e ampliaram a responsabilidade de influenciadores e celebridades.

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Segundo opinião consensual de empresários de carreiras artísticas ouvidos pela coluna GENTE, para artistas e personalidades que dependem da própria reputação, mesmo o alto cachê oferecido pelas plataformas não se sobrepõe ao risco de desgaste de imagem e de possíveis questionamentos jurídicos ou mesmo do público. Com isso, o que antes era visto como uma oportunidade comercial lucrativa, agora começa a ser encarado por parte dos famosos como parceria que pode custar caro no longo prazo.

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