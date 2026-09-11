O medo de famosos em circular no espaço de ‘bets’ no Rock in Rio

A Superbet cresceu no Rock in Rio 2026, mas a lista de famosos que estiveram em seu espaço não acompanhou o tamanho da aposta. Até agora, entre os nomes de maior projeção que passaram pela marca na primeira semana de evento estão Nicole Bahls e Jon Vlogs. É pouco para quem ocupa uma das vitrines mais disputadas do festival, especialmente quando estandes vizinhos conseguem atrair nomes como Fátima Bernardes, Letícia Colin, José Loreto, Alexandre Nero e outras figuras de peso da televisão e do entretenimento.

O contraste fica ainda mais evidente porque estrutura não falta. Em sua segunda participação no Rock in Rio, e a primeira como patrocinadora oficial, a Superbet ampliou a presença e espalhou ativações por mais de 600 metros quadrados. O principal projeto é o Game dos Superfãs, que começa nas redes sociais e acompanha o engajamento dos fandoms em uma plataforma digital, formando um “placar da internet”. A empresa também estreou a tecnologia proprietária Super Sensation, que usa um mapa de calor para medir a empolgação do público no Palco Sunset.

Há ainda a Arena Super, uma estrutura de três andares no entorno do Sunset, com jogos como Headliner Run, Crowd Dive e Super Bands, além de prêmios para os participantes. A marca também copatrocina o New Dance Order, onde montou uma experiência imersiva dentro de um cubo de LED. O que ainda não apareceu na mesma proporção foi poder de atração no camarote.

E o que leva famosos a evitar associar sua imagem às bets? Diante do aumento da pressão regulatória e da mudança na percepção pública sobre as apostas, o setor passou a ser relacionado não apenas ao entretenimento, mas também a problemas como endividamento, compulsão e saúde pública. Além disso, as regras para publicidade ficaram mais rígidas e ampliaram a responsabilidade de influenciadores e celebridades.

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Segundo opinião consensual de empresários de carreiras artísticas ouvidos pela coluna GENTE, para artistas e personalidades que dependem da própria reputação, mesmo o alto cachê oferecido pelas plataformas não se sobrepõe ao risco de desgaste de imagem e de possíveis questionamentos jurídicos ou mesmo do público. Com isso, o que antes era visto como uma oportunidade comercial lucrativa, agora começa a ser encarado por parte dos famosos como parceria que pode custar caro no longo prazo.

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