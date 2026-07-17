O medo de Elisa Lucinda com o slogan ‘Deus, pátria e família’
Aos 68 anos, atriz e poetisa é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Elisa Lucinda, 68 anos, que integra o elenco da novela Coração Acelerado, na qual interpreta Zuleica (ou Zuzu), é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). Durante o bate-papo, ela fala sobre o medo que sente com fundamentalismos religiosos:
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“Você fala que eu sou provocativa, mas eu não me conformo com o que é óbvio. Entro num carro, num aplicativo, e o cara fala: ‘Aleluia, Senhor’. Já fico com medo. Fico com medo, porque estou associando muitos crimes a um discurso de Deus, pátria e família”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.