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Cultura

O marco alcançado por ‘Minha Melhor Amiga’, filme de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães

Longa arrecadou mais de 80 milhões de reais em menos de um mês nos cinemas

Por Giovanna Fraguito 3 out 2026, 18h00
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli  (Desirée do Valle/Divulgação)
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O marco alcançado por ‘Minha Melhor Amiga’, filme de Mônica Martelli e Ingrid Guimarães Priorize VEJA no Google

Minha Melhor Amiga, dirigido por Susana Garcia e estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou 5 milhões de espectadores. O filme é o maior lançamento de comédia brasileira pós-pandemia e se consolidou como segunda maior bilheteria nacional após o período de isolamento. O longa já acumulou renda de aproximadamente 87 milhões de reais em apenas quatro semanas em cartaz. “Esse filme se tornou um movimento, um grito das mulheres pela força da amizade feminina. Na terceira semana em cartaz, tivemos mais público do que na primeira semana”, reflete Susana.

Em sua estreia, o maior filme brasileiro do ano desbancou Homem-Aranha: Um Novo Dia e alcançou a marca de primeira produção brasileira a liderar as bilheterias em 2026, quebrando o recorde de maior abertura de um filme nacional de todos os tempos. Foram 1.531 salas de 773 cinemas, em 436 cidades do país.

Rodado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Sevilha, Minha Melhor Amiga é inspirado nas experiências da dupla com as filhas adolescentes, Julia e Clara, que inclusive dão nome às protagonistas. Na trama, as melhores amigas Julia (Mônica) e Clara (Ingrid) estão numa fase difícil, no auge dos 50 anos. Julia é uma jornalista divorciada que não acredita mais no amor e não se sente valorizada profissionalmente. Já Clara vive um casamento em crise e uma rotina frustrante em casa cuidando do marido, da sogra e do enteado, e no trabalho como corretora imobiliária que não apresenta mais nenhum desafio para ela.

Suas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), de 16 anos, vão fazer um intercâmbio em Portugal e, pela primeira vez, morar longe das mães. Elas então decidem dar um basta na vida sem graça e embarcam juntas para Portugal. Quando chegam em solo europeu, nem tudo sai como planejado e elas vão viver intensamente as melhores férias da vida em uma viagem transformadora.

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