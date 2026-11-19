A antiga casa de veraneio de Silvio Santos, morto em agosto de 2024, aos 93 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais após imagens da propriedade viralizarem no X. Localizada em Mairiporã, na Grande São Paulo, a mansão foi utilizada durante décadas como refúgio de férias da família Abravanel e está à venda por 5,5 milhões de reais. Construído na década de 1970, o imóvel passou por um período de abandono antes de ser completamente reformado. Os registros da residência impressionam pela arquitetura, pela decoração e pela integração dos ambientes com a natureza.

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Com aproximadamente 670 metros quadrados de área construída em um terreno de 6 mil metros quadrados, a propriedade conta com três suítes, piscina, spa com ofurô, espaço para adega, casa de hóspedes e uma extensa área verde. A residência, situada às margens de uma represa do sistema Cantareira, também possui amplas janelas de vidro que valorizam a iluminação natural e a vista para a vegetação. Inicialmente anunciada por 6,2 milhões de reais, a mansão teve o preço reduzido em 700 mil reais.

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