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Cultura

O lucro exorbitante de Flávia Alessandra e Otaviano Costa ao unirem casamento e negócios

Atores passaram a integrar quadro societário de plataforma de serviços médicos por assinatura

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 11h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h40
Otaviano Costa e Flávia Alessandra -
Otaviano Costa e Flávia Alessandra -  (./Divulgação)
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O lucro exorbitante de Flávia Alessandra e Otaviano Costa ao unirem casamento e negócios Priorizar nos meus resultados Google

Eles não estão apenas “emprestando” a imagem de casal feliz aos negócios. Fizeram do casamento um bom lucro em marketing. Além de marido e mulher, entraram como sócios em várias parcerias. Flávia Alessandra e Otaviano Costa passaram a integrar o quadro societário da BeneMed Saúde, plataforma de serviços médicos por assinatura que acelera sua expansão após receber investimento da SMZTO, grupo liderado por José Carlos Semenzato, conforme noticiado pela coluna Radar Econômico. O casal será sócio-embaixador da empresa e participará da expansão de um modelo que combina telemedicina 24 horas, consultas, exames e uma rede credenciada distribuída por franquias. As metas chamam atenção: a BeneMed pretende alcançar 600 franquias, atender mais de 2 milhões de pessoas e superar 1,5 bilhão de reais em faturamento bruto até o terceiro ano de operação.

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Outro ponto importante envolve Otaviano. Após descobrir um aneurisma da aorta em exames preventivos e passar por cirurgia programada, ele passou a defender publicamente a importância do diagnóstico precoce. A empresa pretende utilizar essa experiência em campanhas de conscientização sobre prevenção.

O casal de atores é dono de uma empresa de comunicação e agenciamento artístico, a Family, criada para gerir os negócios com maior proximidade. Uma mudança que teve início durante a pandemia, potencializada pela saída de Otaviano da Globo em 2019. “A gente queria tomar as rédeas das nossas carreiras”, disse Flávia em um podcast de negócios. “Decidimos então fazer a gestão de tudo seguindo a cultura, a visão e a missão da nossa corporação. Um mergulho empresarial em nós mesmos. O primeiro passo foi construir um estúdio bem potente, que seria um polo valioso para criarmos nossas coisas e, na sequência, criamos uma casa de agenciamento nossa, que pudesse nos representar, conosco à frente”, completou Otaviano.

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Além da BeneMed Saúde, eles são sócios e embaixadores do Hard Rock Hotel, da Royal Face, franquia de estética que fatura cerca de 250 milhões de reais ao ano, e da plataforma U-Treino, um app de exercícios e bem-estar com investimento de 5 milhões de reais. Contratos “casados” com marido e mulher famosos costumam ser mais rentáveis, segundo fontes do mercado publicitário ouvidas pela coluna GENTE. Além do impacto nas redes ser maior, já que alcança seguidores (e público) de dois artistas ao mesmo tempo.

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A principal estratégia do casal é fechar publicidades juntos. Nesse contexto, Otaviano e Flávia fazem comercial de supermercado popular (o Mundial), clube de vinho, telefonia celular e biscoitos saudáveis, entre outros tantos. Estando no ar na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, o nome da atriz está em alta entre as marcas. A vantagem do contrato, ainda que individual, é que o lucro – que não é nada pequeno – não precisa ser repartido. Neste caso, vai para a conta do casal. O assunto, aliás, é tratado com clareza entre eles.

“Dentro da nossa agência, que faz a gestão de nossas carreiras, imagens e negócios, temos três verticais muito claras. Primeiro, a vertical da Flávia Alessandra individual, a do Otaviano individual e a do casal. Quando envolve o casal para qualquer demanda artística, comercial ou publicitária, a gente traz o mesmo pensamento quando há uma demanda individual. A gente analisa todo o escopo, toda a demanda do cliente, vê qual o tamanho do uso de imagem e assim por diante. E aí, orçamos um valor baseado em parâmetros que a gente já determinou no mercado há anos”, explicou Otaviano à coluna GENTE algum tempo atrás. Unidos no amor e nos contratos, os dois seguem em alta no mercado publicitário.

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