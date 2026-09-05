O look ousado de Sabrina Sato em ensaio para Carnaval 2027

Se preparando para o Carnaval de 2027, a apresentadora Sabrina Sato marcou presença no ensaio da Gaviões da Fiel nesta sexta-feira, 4. Rainha de bateria da agremiação, Sabrina fez sua primeira aparição oficial em um evento de preparação desde que anunciou estar grávida. Cheia de personalidade, ela apostou em um look que mistura adesivos, aplicações, cristais e elementos gráficos em diferentes partes do corpo, inspirado nas tendências “deco-den” e “whimsymaxxing”.

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