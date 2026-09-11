O look da geração Z para estreia do K-pop no Rock in Rio

Além das bandas de K-pop, outro protagonista desta sexta-feira, 11, no Rock in Rio, foram as roupas. As fãs dos grupos sul-coreanos fizeram questão de apostarem em looks ousados, com bastante preto, calças leggings rasgadas e acessórios que vão desde bichinhos de pelúcia até chaveiros.

Emilly e Laura explicam que decidiram combinar o estilo do rock, relacionado ao festival, com o K-pop. “É um estilo que a gente gosta, quisemos juntar os dois em uma roupa só”, explicam. A maioria está de saia curta, mesmo com a previsão de baixas temperaturas perto da madrugada, quando termina o show do Stray Kids, headliner do dia. A maquiagem também foi elaborada, com muito glitter e delineado.

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