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Cultura

O look da geração Z para estreia do K-pop no Rock in Rio

Stray Kids se apresenta nesta sexta-feira, 11

Por Tatiana Moura 11 set 2026, 19h00 | Atualizado em 11 set 2026, 19h48
Thaiza, 22, caixa de supermercado; Nicoly Cristina, 21, atriz; Laura Michelly, 23, administração; Emilly, 22, gerente de loja
Thaiza, 22, caixa de supermercado; Nicoly Cristina, 21, atriz; Laura Michelly, 23, administração; Emilly, 22, gerente de loja (Tatiana Moura/VEJA)
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O look da geração Z para estreia do K-pop no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Além das bandas de K-pop, outro protagonista desta sexta-feira, 11, no Rock in Rio, foram as roupas. As fãs dos grupos sul-coreanos fizeram questão de apostarem em looks ousados, com bastante preto, calças leggings rasgadas e acessórios que vão desde bichinhos de pelúcia até chaveiros.

Emilly e Laura explicam que decidiram combinar o estilo do rock, relacionado ao festival, com o K-pop. “É um estilo que a gente gosta, quisemos juntar os dois em uma roupa só”, explicam. A maioria está de saia curta, mesmo com a previsão de baixas temperaturas perto da madrugada, quando termina o show do Stray Kids, headliner do dia. A maquiagem também foi elaborada, com muito glitter e delineado.

Nathalia, 28, bióloga; Inae, 28, fotógrafa; e Mayara, 29, esteticista
Nathalia, 28, bióloga; Inae, 28, fotógrafa; e Mayara, 29, esteticista (./VEJA)
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Mulher jovem de cabelo rosa, sorrindo para a câmera, usando top e shorts rosa com crochê, em meio a uma multidão em evento noturno. Ela tem tatuagens nos braços e pernas, um broche de coração vermelho no peito e um chaveiro de porquinho rosa pendurado na cintura.
Jihane, 30, caixa (./VEJA)
Maria Clara, 19, desempregada; e André Luiz, 20, desempregada
Maria Clara, 19, desempregada; e André Luiz, 20, desempregada (./VEJA)
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Elaine, 20, atendente
Elaine, 20, atendente (./VEJA)

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