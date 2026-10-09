‘O livro tem pele própria, há uma relação erótica’, defende o escritor André Gago
Autor português, vencedor de prêmio literário, falou à coluna GENTE durante o FÓLIO
Na varanda da Biblioteca Municipal de Óbidos, com vista para as ruas de pedra da vila medieval portuguesa, que recebe até o próximo dia 18 o FÓLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, o escritor português André Gago falou com a coluna GENTE sobre o futuro distópico de seu novo livro, a inteligência artificial e sua relação com o Brasil.
Ator, músico e escritor, Gago participa do evento para apresentar Manuscrito de Alexandria, romance vencedor do Prêmio Literário Armando Baptista-Bastos de 2025. Para ele, a literatura produzida por IA carrega uma espécie de sinal que, embora não possa ser visto, é capaz de diferenciá-la daquela escrita por humanos. “A literatura produzida pela inteligência artificial tem uma marca-d’água, digamos assim, invisível, porque não tem o elemento humano, que é inimitável. Quando estou escrevendo, estou fazendo uma viagem que é profundamente pessoal. É um espaço de intimidade”, diz.
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A discussão sobre o futuro da literatura encontra espaço no próprio romance, desenvolvido ao longo de mais de dez anos, entre os compromissos de Gago com o teatro, a música e os recitais de poesia. Na trama, ambientada em uma Paris futurista, os livros se tornaram objetos do passado, e o protagonista parte em busca de um manuscrito perdido na Biblioteca de Alexandria. Apesar do cenário distópico, o autor procurou se afastar das sociedades ostensivamente autoritárias retratadas em clássicos como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. “Tentei não criar uma sociedade que parecesse evidentemente opressiva, porque a humanidade convive com a opressão de uma maneira normal”, diz.
Na avaliação do escritor, a sociedade contemporânea já apresenta características desse futuro aparentemente distante. “As pessoas vivem sob o jugo do trabalho, sob o jugo das dificuldades financeiras, como se fosse normal. É uma aceitação do normal”.
Ao longo da escrita, Gago também abandonou previsões tecnológicas e políticas que poderiam envelhecer antes mesmo da publicação. “O escritor não é um adivinho”, resume. Para ele, o universo apresentado no romance “não difere muito daquilo que já estamos, de algum modo, vivendo, mas porventura com menos máscaras, de uma maneira mais clara”.
Embora imagine um mundo em que os livros perderam espaço, Gago não acredita no desaparecimento da literatura. “A literatura é um modo de a humanidade se contar a si própria”, afirma. E, em contraste com a produção artificial, destaca a importância da experiência física com as obras. No romance, o primeiro contato do protagonista com uma biblioteca é marcado pelo cheiro e pelo toque dos livros. “O livro tem uma pele própria, há uma relação física que tem o seu quê de sensual, de erótico”.
A relação com o Brasil, por sua vez, vai além da língua portuguesa. Seu primeiro romance, Rio Homem (2010), foi publicado no país, e Gago mantém uma ligação especial com a música brasileira. Entre os nomes que mais admira estão Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Outra referência é a poeta e atriz Elisa Lucinda, de quem é amigo pessoal. O escritor também musicou poemas de Oswald de Andrade e atualmente circula com um espetáculo que reúne composições feitas a partir de versos de poetas brasileiros. “Já existe uma ponte, e quanto mais pontes, melhor”.