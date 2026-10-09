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Cultura

‘O livro tem pele própria, há uma relação erótica’, defende o escritor André Gago

Autor português, vencedor de prêmio literário, falou à coluna GENTE durante o FÓLIO

Por Giovanna Fraguito 9 out 2026, 15h02 | Atualizado em 9 out 2026, 15h23
André Gago
André Gago (Giovanna Fraguito/VEJA)
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‘O livro tem pele própria, há uma relação erótica’, defende o escritor André Gago Priorize VEJA no Google

Na varanda da Biblioteca Municipal de Óbidos, com vista para as ruas de pedra da vila medieval portuguesa, que recebe até o próximo dia 18 o FÓLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, o escritor português André Gago falou com a coluna GENTE sobre o futuro distópico de seu novo livro, a inteligência artificial e sua relação com o Brasil.

Ator, músico e escritor, Gago participa do evento para apresentar Manuscrito de Alexandria, romance vencedor do Prêmio Literário Armando Baptista-Bastos de 2025. Para ele, a literatura produzida por IA carrega uma espécie de sinal que, embora não possa ser visto, é capaz de diferenciá-la daquela escrita por humanos. “A literatura produzida pela inteligência artificial tem uma marca-d’água, digamos assim, invisível, porque não tem o elemento humano, que é inimitável. Quando estou escrevendo, estou fazendo uma viagem que é profundamente pessoal. É um espaço de intimidade”, diz.

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A discussão sobre o futuro da literatura encontra espaço no próprio romance, desenvolvido ao longo de mais de dez anos, entre os compromissos de Gago com o teatro, a música e os recitais de poesia. Na trama, ambientada em uma Paris futurista, os livros se tornaram objetos do passado, e o protagonista parte em busca de um manuscrito perdido na Biblioteca de Alexandria. Apesar do cenário distópico, o autor procurou se afastar das sociedades ostensivamente autoritárias retratadas em clássicos como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. “Tentei não criar uma sociedade que parecesse evidentemente opressiva, porque a humanidade convive com a opressão de uma maneira normal”, diz.

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Na avaliação do escritor, a sociedade contemporânea já apresenta características desse futuro aparentemente distante. “As pessoas vivem sob o jugo do trabalho, sob o jugo das dificuldades financeiras, como se fosse normal. É uma aceitação do normal”.

Ao longo da escrita, Gago também abandonou previsões tecnológicas e políticas que poderiam envelhecer antes mesmo da publicação. “O escritor não é um adivinho”, resume. Para ele, o universo apresentado no romance “não difere muito daquilo que já estamos, de algum modo, vivendo, mas porventura com menos máscaras, de uma maneira mais clara”.

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Embora imagine um mundo em que os livros perderam espaço, Gago não acredita no desaparecimento da literatura. “A literatura é um modo de a humanidade se contar a si própria”, afirma. E, em contraste com a produção artificial, destaca a importância da experiência física com as obras. No romance, o primeiro contato do protagonista com uma biblioteca é marcado pelo cheiro e pelo toque dos livros. “O livro tem uma pele própria, há uma relação física que tem o seu quê de sensual, de erótico”.

A relação com o Brasil, por sua vez, vai além da língua portuguesa. Seu primeiro romance, Rio Homem (2010), foi publicado no país, e Gago mantém uma ligação especial com a música brasileira. Entre os nomes que mais admira estão Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Outra referência é a poeta e atriz Elisa Lucinda, de quem é amigo pessoal. O escritor também musicou poemas de Oswald de Andrade e atualmente circula com um espetáculo que reúne composições feitas a partir de versos de poetas brasileiros. “Já existe uma ponte, e quanto mais pontes, melhor”.

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