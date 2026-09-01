O livro de Augusto Cury que virou filme com atores da TV Globo

Estreando como político nas eleições presidenciais de 2026, Augusto Cury tem se destacado como um surpreendente outsider, chegando a obter 11% das intenções de voto, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31. Com mais de 42 milhões de livros vendidos — segundo ele mesmo —, o escritor é reconhecidamente um dos autores brasileiros mais lidos nesse século, chegando a ter uma de suas obras adaptada para o cinema.

Dirigido pelo célebre Jayme Monjardim, O Vendedor de Sonhos adapta o principal best-seller de Cury. A película foi lançada em 2016 e contou com a presença de atores famosos como Dan Stulbach, Leonardo Medeiros e Thiago Mendonça. Contando a história de um renomado psicólogo que é convencido a desistir da ideia de se suicidar por um mendigo, o filme é carregado do tom emotivo e (supostamente) edificante que caracteriza as obras de autoajuda.

Apesar das melhores intenções de Monjardim ao adaptar com sucesso a obra de Cury, a verdade é que o filme passou longe de ter o mesmo sucesso do livro. Enquanto O Vendedor de Sonhos — o livro — se tornou um sucesso instantâneo de vendas, com direito a sequências para fechar uma trilogia, O Vendedor de Sonhos — o filme — teve uma recepção mista, com uma modesta nota de 6,1 no famoso agregador de avaliações cinematográficas IMDB.

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