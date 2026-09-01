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Cultura

O livro de Augusto Cury que virou filme com atores da TV Globo

Com Dan Stulbach no papel principal, obra teve recepção modesta do público

Por Flávio Monteiro 1 set 2026, 09h00
César Troncoso e Dan Stulbach em cena de 'O Vendedor de Sonhos'
César Troncoso e Dan Stulbach em cena de 'O Vendedor de Sonhos' (./Divulgação)
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O livro de Augusto Cury que virou filme com atores da TV Globo Priorizar nos meus resultados Google

Estreando como político nas eleições presidenciais de 2026, Augusto Cury tem se destacado como um surpreendente outsider, chegando a obter 11% das intenções de voto, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 31. Com mais de 42 milhões de livros vendidos — segundo ele mesmo —, o escritor é reconhecidamente um dos autores brasileiros mais lidos nesse século, chegando a ter uma de suas obras adaptada para o cinema.

Dirigido pelo célebre Jayme Monjardim, O Vendedor de Sonhos adapta o principal best-seller de Cury. A película foi lançada em 2016 e contou com a presença de atores famosos como Dan Stulbach, Leonardo Medeiros e Thiago Mendonça. Contando a história de um renomado psicólogo que é convencido a desistir da ideia de se suicidar por um mendigo, o filme é carregado do tom emotivo e (supostamente) edificante que caracteriza as obras de autoajuda.

Apesar das melhores intenções de Monjardim ao adaptar com sucesso a obra de Cury, a verdade é que o filme passou longe de ter o mesmo sucesso do livro. Enquanto O Vendedor de Sonhos — o livro — se tornou um sucesso instantâneo de vendas, com direito a sequências para fechar uma trilogia, O Vendedor de Sonhos — o filme — teve uma recepção mista, com uma modesta nota de 6,1 no famoso agregador de avaliações cinematográficas IMDB.

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