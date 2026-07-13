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Cultura

O lamento de Rui Rezende quanto à filha e vida no Retiro dos Artistas

Ator concedeu última entrevista, à coluna GENTE, quatro meses antes de falecer, aos 88 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 09h46 | Atualizado em 13 jul 2026, 17h55
Homem idoso de pele clara e cabelos brancos, vestindo camiseta azul, óculos escuros pendurados na gola, sentado em ambiente com parede verde e estantes de livros
Ator Rui Resende (VEJA/Reprodução)
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O lamento de Rui Rezende quanto à filha e vida no Retiro dos Artistas Priorizar nos meus resultados Google

O ator Rui Rezende, que morreu aos 88 anos, morava no Retiro dos Artistas desde 2019. Em uma entrevista à coluna GENTE, em março de 2026, ele falou sobre os desafios enfrentados nos últimos nos e a distância das pessoas que ama. “No momento em que entrei, minha carreira já estava em declínio, já tinha acabado o apogeu. Achei melhor vir para cá, porque além do custo maior lá fora, não teria condições de bancar por muito tempo”, disse Resende, que ficou marcado por interpretar Astromar Junqueira em Roque Santeiro (1985).

O ator também contou à coluna que era um homem do “sertão” e, por isso, não tinha o costume de conviver com os vizinhos. “Sinto falta da proximidade das pessoas que realmente amo, que é a minha filha e a mãe dela que hoje é minha grande amiga. Mas elas moram muito longe, Miami é muito longe, não é logo ali como São Paulo e Belo Horizonte. Eu sinto falta, muita falta”, completou.

O último trabalho de Rui Resende foi na série Bom dia Verônica, em 2022. Ele estava internado desde o dia 2 para tratar de um câncer. A causa da morte não foi informada.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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