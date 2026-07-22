O lado evangélico de Justin Bieber que surpreendeu até na Copa do Mundo

O lado evangélico de Justin Bieber, 32, ganhou uma vitrine para milhões de espectadores na final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo, 19. Em vez de recorrer a um dos sucessos que o transformaram em astro pop, o cantor canadense escolheu Everything Hallelujah (Graças por Tudo), uma música de louvor, para sua participação no espetáculo inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl. Acompanhado apenas por um violão, Justin interpretou a canção autoral sobre gratidão, fé e as bênçãos recebidas ao longo da vida, entre elas sua relação com a mulher, Hailey Bieber, 29, e o nascimento do filho, Jack Blues, 1. “Lembro das vezes em que estava perdido e sozinho, me sentindo abandonado. Agora, nós nos reencontramos com lágrimas nos olhos, cantando: ‘Aleluia’”, diz um trecho da música.

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A escolha não representa uma guinada recente. Justin fala publicamente sobre o cristianismo há mais de uma década e costuma associar a religião às mudanças de comportamento que adotou após um período marcado por polêmicas. Em entrevista à revista Complex, em 2015, ele afirmou que desejava seguir os ensinamentos de Cristo. “Eu só quero, sinceramente, viver como Jesus. Não ser Jesus — eu jamais poderia —, e não quero que isso soe estranho”, disse.

O cantor mantém uma relação próxima com Judah Smith, pastor da Churchome, comunidade cristã comandada por ele e pela mulher, Chelsea Smith, em Kirkland, no estado de Washington. A igreja ficou conhecida por atrair celebridades e por realizar cultos com linguagem informal, música e forte presença nas redes sociais.

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