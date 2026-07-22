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Cultura

O lado evangélico de Justin Bieber que surpreendeu até na Copa do Mundo

Cantor escolheu música de louvor para a final do torneio

Por Giovanna Fraguito 22 jul 2026, 09h00
Justin Bieber com barba e cabelo curto, usando camiseta polo verde e fone de ouvido com microfone, toca violão em um estádio lotado. Ao fundo, um homem com bigode e suéter azul segura uma placa BELIEBE JB
Jason Sudeikis como Ted Lasso em Justin Bieber no show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 (YouTube/Reprodução)
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O lado evangélico de Justin Bieber, 32, ganhou uma vitrine para milhões de espectadores na final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo, 19. Em vez de recorrer a um dos sucessos que o transformaram em astro pop, o cantor canadense escolheu Everything Hallelujah (Graças por Tudo), uma música de louvor, para sua participação no espetáculo inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl. Acompanhado apenas por um violão, Justin interpretou a canção autoral sobre gratidão, fé e as bênçãos recebidas ao longo da vida, entre elas sua relação com a mulher, Hailey Bieber, 29, e o nascimento do filho, Jack Blues, 1. “Lembro das vezes em que estava perdido e sozinho, me sentindo abandonado. Agora, nós nos reencontramos com lágrimas nos olhos, cantando: ‘Aleluia’”, diz um trecho da música.

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A escolha não representa uma guinada recente. Justin fala publicamente sobre o cristianismo há mais de uma década e costuma associar a religião às mudanças de comportamento que adotou após um período marcado por polêmicas. Em entrevista à revista Complex, em 2015, ele afirmou que desejava seguir os ensinamentos de Cristo. “Eu só quero, sinceramente, viver como Jesus. Não ser Jesus — eu jamais poderia —, e não quero que isso soe estranho”, disse.

O cantor mantém uma relação próxima com Judah Smith, pastor da Churchome, comunidade cristã comandada por ele e pela mulher, Chelsea Smith, em Kirkland, no estado de Washington. A igreja ficou conhecida por atrair celebridades e por realizar cultos com linguagem informal, música e forte presença nas redes sociais.

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