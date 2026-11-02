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Cultura

O jogador de futebol com quem Virginia Fonseca anda flertando

Influenciadora exibiu presente recebido sem citar o remetente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 19h49
Mulher loira de cabelos longos e lisos, com maquiagem marcante, olhando para a câmera. Ela usa uma alça fina preta e uma pulseira de brilhantes no pulso esquerdo, que tem tatuagens. A mão esquerda toca o cabelo perto do rosto. Fundo branco
A influenciadora Virginia Fonseca (@virginia/Instagram)
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Virginia ganhou um buquê gigante de admirador misterioso logo após chegar a Goiânia. O curioso é que o presente surge em meio a interações com o jogador Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk, que viveu polêmica recente com a ex-namorada grávida. Ele terminou relacionamento com Bruna Rotta em agosto – ela está à espera de um filho deles.

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Após uma temporada nos Estados Unidos, Virginia exibiu o presente que veio acompanhado de um bilhete. E essa não é a primeira vez que ela exibe presente de um “anônimo”.  A influenciadora reagiu com um emoji de coração e com sorriso. A música escolhida para a postagem foi Entregador de Flor, da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. “Que de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou… Pra não dar tempo dela me esquecer toda semana eu mando um buquê”, dizia o trecho escolhido.

Kauã, por sua vez, andou deixando comentários sugestivos em suas publicações. Ele usou emojis suspirando e de olhos apaixonados para comentar em um carrossel onde a influenciadora aparece fantasiada de coelhinha para uma festa de Halloween, em Nova Iorque. Depois, a ex de Vini Jr. passou a segui-lo no Instagram. No caso dela, onde há fumaça… há flores.

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