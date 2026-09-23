O jogador brasileiro que virou destaque internacional por impulsionar venda de livro

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Gustavo Scarpa, craque do Atlético-MG, transcende os gramados e se torna um “fenômeno cultural” pela literatura. Suas indicações, como a resenha de “A Morte de Ivan Ilitch”, impulsionaram obras ao topo da Amazon. Com canal no YouTube e um clube de leitura criado por torcedores, Scarpa inspira um novo olhar sobre os livros. Descubra como o jogador virou ícone literário.

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Gustavo Scarpa, 32, está acostumado a ganhar destaque pelo futebol, mas foi a literatura que levou o meio-campista do Atlético-MG à imprensa internacional. O Hola News, veículo em espanhol dos Estados Unidos, publicou nesta segunda-feira, 21, uma reportagem sobre o sucesso das indicações literárias do jogador, descrito como um “fenômeno cultural” no Brasil. O destaque veio depois que uma resenha de Scarpa sobre A Morte de Ivan Ilitch, clássico de Liev Tolstói, levou a obra ao primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon Brasil.

O interesse de Scarpa pelos livros, porém, não começou agora. O jogador compartilha suas leituras nas redes sociais desde pelo menos 2018 e já falou sobre autores como Dostoiévski, George Orwell, Victor Hugo e Shakespeare. A novidade é o Canal do Scarpinha, no YouTube, onde passou a publicar resenhas mais longas. O vídeo sobre Tolstói, divulgado no início de setembro, ultrapassou 600 mil visualizações e também provocou um salto nas buscas pelo título no Google.

A influência saiu da internet e chegou às arquibancadas. Torcedores do Atlético criaram a “Galeitura”, clube voltado à discussão das obras recomendadas pelo meia. O grupo de WhatsApp reuniu centenas de integrantes já nos primeiros dias, enquanto o perfil da iniciativa no Instagram passou de 50 mil seguidores.

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