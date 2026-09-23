O jogador brasileiro que virou destaque internacional por impulsionar venda de livro
Resenha de 'A Morte de Ivan Ilitch', de Tolstói, levou clássico ao topo da Amazon
Gustavo Scarpa, 32, está acostumado a ganhar destaque pelo futebol, mas foi a literatura que levou o meio-campista do Atlético-MG à imprensa internacional. O Hola News, veículo em espanhol dos Estados Unidos, publicou nesta segunda-feira, 21, uma reportagem sobre o sucesso das indicações literárias do jogador, descrito como um “fenômeno cultural” no Brasil. O destaque veio depois que uma resenha de Scarpa sobre A Morte de Ivan Ilitch, clássico de Liev Tolstói, levou a obra ao primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon Brasil.
O interesse de Scarpa pelos livros, porém, não começou agora. O jogador compartilha suas leituras nas redes sociais desde pelo menos 2018 e já falou sobre autores como Dostoiévski, George Orwell, Victor Hugo e Shakespeare. A novidade é o Canal do Scarpinha, no YouTube, onde passou a publicar resenhas mais longas. O vídeo sobre Tolstói, divulgado no início de setembro, ultrapassou 600 mil visualizações e também provocou um salto nas buscas pelo título no Google.
A influência saiu da internet e chegou às arquibancadas. Torcedores do Atlético criaram a “Galeitura”, clube voltado à discussão das obras recomendadas pelo meia. O grupo de WhatsApp reuniu centenas de integrantes já nos primeiros dias, enquanto o perfil da iniciativa no Instagram passou de 50 mil seguidores.
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