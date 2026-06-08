O jogador brasileiro que ficou de fora da Copa e foi parar em novo clipe de Madonna

Ovacionado no 25º Festival de Cinema de Tribeca, o curta Confessions II – O Filme, de Madonna, chegou às plataformas digitais nesta segunda-feira, 8. Dirigida pela dupla TORSO (David Toro e Solomon Chase), a produção conta com a participação de diversas celebridades e apresenta as seis primeiras músicas do próximo disco da cantora, previsto para ser lançado em 3 de julho. Entre as estrelas convidadas, chama a atenção o jogador de futebol paulista João Pedro, mais conhecido como centroavante do Chelsea.

O atleta dá as caras durante a cação Danceteria, momento no qual a Rainha do Pop cruza um banheiro masculino. Madonna toca a traseira de João Pedro enquanto ele usa um mictório ao lado do inglês Cole Palmer, seu colega de time.

Cotado para a Copa do Mundo, o carioca acabou ficando de fora das convocações para a Seleção de 2026, mas foi exaltado por internautas nas redes sociais ao contracenar com a diva pop. Outro detalhe que não passou despercebido pelos fãs foi o time de colaboradores por trás do som do novo disco, que inclui os produtores Andrew Wat e Cirkut, ambos muito elogiados pelo trabalho no álbum Mayhem, de Lady Gaga.

A equipe de Madonna descreveu o filme como “uma ambiciosa obra visual com mais de 10 minutos de duração. Ela se desenrola como uma peça única e contínua, entrelaçando sequências interconectadas e guiadas pela música em uma experiência cinematográfica imersiva. Um filme que dá fisicalidade à música, o filme vive na tensão entre controle e entrega, entre ser visto e desaparecer na multidão”.

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A lista de convidados ilustres ainda conta com Arca, Archie Madekwe, Benedict Cumberbatch, Gwendoline Christie, Kate Moss, Richard Grant e Sabrina Carpenter, com quem a artista divide a faixa Bring Your Love.

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