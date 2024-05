‘O Jardim do Tempo’: conheça o conto que inspirou tema do Met Gala 2024

Todos os anos, na primeira segunda-feira de maio, celebridades e estilistas se reúnem no Museu Metropolitano de Arte de Nova York (Met) para um baile de gala beneficente. Além de angariar fundos para o museu, o evento inaugura a grande exposição anual do The Costume Institute, acervo de moda e figurinos da instituição. Em 2024, o título da mostra — e mote do baile — é Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (“Belas Adormecidas: Despertando a Moda”, em tradução livre). Em homenagem ao tema, os convidados deverão vestir trajes inspirados no conto O Jardim do Tempo, do escritor inglês J.G. Ballard.

Publicada em 1962, a obra narra a história do Conde Axel e sua esposa, que vivem em uma vila idílica cercada por muros. Um exército enfurecido caminha em direção à propriedade, e dia após dia, o protagonista arranca uma “flor do tempo” de seu jardim. Essas flores, que já são poucas, têm o poder de retroceder o tempo e reverter o avanço da tropa. No dia em que o casal arranca os dois últimos brotos, a multidão estava a menos de um quilômetro de distância de sua moradia. O exército finalmente ultrapassa os muros, e tudo o que encontra do lado de dentro da vila são ruínas. No jardim, arbustos espinhosos e pesados escondiam os aristocratas, transformados em estátuas de pedra.

A decadência da aristocracia e a efemeridade simbolizada pelas flores, temas centrais da trama, devem servir como referência para os trajes do Met Gala. O conto também inclui descrições das vestimentas suntuosas do casal protagonista, outra fonte de inspiração para os convidados. O Conde Axel vestia uma jaqueta preta de veludo e luvas brancas, além de uma gravata de seda e acessórios dourados. Já a condessa usava um longo vestido de cetim brocado, com o cabelo preso em um fecho de joias com detalhes prateados.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial