Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Cultura

O investimento de Tom Holland, o ‘Homem-aranha’, em cerveja zero álcool

Ator está sóbrio desde 2023

Por Tatiana Moura 8 ago 2026, 17h00
Homem jovem de cabelo escuro, vestindo camisa listrada azul e preta, bebendo cerveja em um copo de vidro, com fundo escuro e detalhes de madeira
Tom Holland e Bero (Bero/Divulgação)
Continua após publicidade
O investimento de Tom Holland, o ‘Homem-aranha’, em cerveja zero álcool Priorizar nos meus resultados Google

Em uma das cenas de Homem-Aranha: Um Novo Dia, lançado na última semana de julho, Tom Holland, que interpreta o super-herói, pega um engradado de cerveja em um supermercado. Uma cena simples, mas tem uma ligação forte com o ator. A marca de bebida que ele escolhe é a Bero, cofundada por Holland após ter problemas com álcool no passado. Lançada em 2024, já faturou mais de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais.

Assim como boa parte dos britânicos, Tom bebia cerveja desde jovem. Em janeiro de 2023, aos 26 anos, ele percebeu que pensava sobre ingerir álcool boa parte do tempo e decidiu mudar. “Não foi fácil. Tenho muita sorte de meus amigos, que são todos grandes apreciadores de bebida, terem me apoiado imensamente na minha decisão de ficar sóbrio. O que talvez indique a gravidade do problema que eu tinha”, explicou em entrevista ao Food & Wine. O processo foi simples, tentou ficar janeiro e fevereiro sem beber e depois até junho. Quando percebeu a diferença que sentiu sem a bebida no corpo, largou de vez. “Definitivamente, precisei me afastar de situações que eu sentia que me colocariam em uma posição de vulnerabilidade”, conta.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente 

Apartir do momento que ficou sóbrio, decidiu expor a luta contra o vício para o público, com o objetivo de ajudar outras pessoas que também passavam por problemas. Entretanto, sentia que poderia fazer mais.  “Uma das maiores motivações do Bero foi ajudar pessoas como eu a se reintegrarem àquele ambiente social, onde talvez sentissem que não eram necessariamente bem-vindas”, apontou.

Siga
Continua após a publicidade

É comum que celebridades recebam propostas para integrar empresas como investidores. Com um dos maiores atores e referência para jovens, não seria diferente. “Nunca encontrei nada que me despertasse uma paixão verdadeira até agora. Quando fiquei sóbrio, comecei a explorar o mundo das cervejas sem álcool e percebi que havia um espaço onde eu me encaixava”, disse à Forbes. “Eu me sentia muito motivado pela sobriedade, por promover um estilo de vida mais saudável, fazer a diferença e ajudar as pessoas. Meu primeiro ano de sobriedade teria sido muito mais fácil se eu tivesse um produto como o Bero”.

O CEO da marca é John Herman, Presidente da Nutrabolt. Ele é cofundador da Bero, ao lado de Tom, e os dois mantém contato diariamente para discutir sobre projetos da cerveja zero álcool. “Queremos fazer disso um sucesso. Mas a motivação não era criar uma empresa bilionária, esse pode até ser o resultado, e sim construir algo especial”, contou.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Homem-aranha
tom holland
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).