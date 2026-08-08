O investimento de Tom Holland, o ‘Homem-aranha’, em cerveja zero álcool

Em uma das cenas de Homem-Aranha: Um Novo Dia, lançado na última semana de julho, Tom Holland, que interpreta o super-herói, pega um engradado de cerveja em um supermercado. Uma cena simples, mas tem uma ligação forte com o ator. A marca de bebida que ele escolhe é a Bero, cofundada por Holland após ter problemas com álcool no passado. Lançada em 2024, já faturou mais de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais.

Assim como boa parte dos britânicos, Tom bebia cerveja desde jovem. Em janeiro de 2023, aos 26 anos, ele percebeu que pensava sobre ingerir álcool boa parte do tempo e decidiu mudar. “Não foi fácil. Tenho muita sorte de meus amigos, que são todos grandes apreciadores de bebida, terem me apoiado imensamente na minha decisão de ficar sóbrio. O que talvez indique a gravidade do problema que eu tinha”, explicou em entrevista ao Food & Wine. O processo foi simples, tentou ficar janeiro e fevereiro sem beber e depois até junho. Quando percebeu a diferença que sentiu sem a bebida no corpo, largou de vez. “Definitivamente, precisei me afastar de situações que eu sentia que me colocariam em uma posição de vulnerabilidade”, conta.

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Apartir do momento que ficou sóbrio, decidiu expor a luta contra o vício para o público, com o objetivo de ajudar outras pessoas que também passavam por problemas. Entretanto, sentia que poderia fazer mais. “Uma das maiores motivações do Bero foi ajudar pessoas como eu a se reintegrarem àquele ambiente social, onde talvez sentissem que não eram necessariamente bem-vindas”, apontou.

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É comum que celebridades recebam propostas para integrar empresas como investidores. Com um dos maiores atores e referência para jovens, não seria diferente. “Nunca encontrei nada que me despertasse uma paixão verdadeira até agora. Quando fiquei sóbrio, comecei a explorar o mundo das cervejas sem álcool e percebi que havia um espaço onde eu me encaixava”, disse à Forbes. “Eu me sentia muito motivado pela sobriedade, por promover um estilo de vida mais saudável, fazer a diferença e ajudar as pessoas. Meu primeiro ano de sobriedade teria sido muito mais fácil se eu tivesse um produto como o Bero”.

O CEO da marca é John Herman, Presidente da Nutrabolt. Ele é cofundador da Bero, ao lado de Tom, e os dois mantém contato diariamente para discutir sobre projetos da cerveja zero álcool. “Queremos fazer disso um sucesso. Mas a motivação não era criar uma empresa bilionária, esse pode até ser o resultado, e sim construir algo especial”, contou.

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