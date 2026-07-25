O inusitado processo criativo de Ana Maria Gonçalves

Em uma das mesas da programação paralela da Flip, o festival de literatura em Paraty, no Rio de Janeiro, Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra a se tornar imortal na ABL, falou sobre um detalhe inusitado do seu processo criativo.

“Achei na internet um vídeo com o áudio de uma máquina e coloco para escrever. Escrevo hoje com o ruído branco da máquina de costura da minha mãe, que embala madrugadas lá em casa, né? Minha mãe costurando, costurando, costurando. E esse barulho me coloca numa onda. Daquela criança lá atrás que a minha mãe estimulou essa imaginação”.

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