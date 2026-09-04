‘O interessante é que a gente seja monte de coisa’: Maria Flor sobre limites de gênero
Aos 42 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), uma das atrizes reveladas pelo cinema e pela televisão brasileira nos anos 2000, Maria Flor, 42 anos, está em cartaz com a peça O Filho, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio, sobre um adolescente de 16 anos que se sente perdido em um difícil processo de depressão. Nesta conversa, ela reforça, entre outros temas, a importância de se quebrar tabus em relação aos limites de gênero impostos pela sociedade.
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“O interessante é que a gente seja um monte de coisa, que seja múltiplo, que mulheres possam fazer a escolha, se elas quiserem, de ficar em casa cuidando dos filhos, se isso faz bem a elas; e homens possam ser os provedores, mas mulheres também possam ter filhos sozinhas, ou possam não ter filhos, ou possam gostar de outras mulheres, ou possam não querer casar nunca, e não querer fazer sexo, e homens possam gostar de homens, e gostar de mulheres trans, e gostar de jogar futebol ou não, e gostar de ser pai com outro homem, ou de ser pai solo, ou de não ser pai, ou de ser um cara que não transa, que gosta de ficar isolado num sítio”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).