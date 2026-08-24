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Cultura

O influenciador que causou mal-estar na Festa do Peão de Barretos

Evento começou na quinta-feira, 20, e termina no domingo, 30

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h18 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h57
Homem de chapéu e camisa azul-esverdeada, calça verde e cinto com fivela grande, ergue uma bandeira do Brasil em um palco iluminado. Ao fundo, um letreiro circular vermelho e branco com o texto Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos e outros músicos com chapéus e roupas de rodeio. O cenário é vibrante, com luzes roxas e amarelas, sugerindo um evento noturno e festivo
Jon Vlogs na abertura da Festa do Peão de Barretos (./Reprodução)
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A escolha de Jon Vlogs como porta-bandeira da abertura da 71ª Festa do Peão de Barretos, que começou na última quinta-feira, 20, provocou uma polêmica entre fãs do tradicional evento. Parte do público não gostou da presença do influenciador e questionou o espaço cada vez maior ocupado por personalidades da internet em uma festa historicamente ligada ao rodeio e à cultura sertaneja.

Comentários apontaram que Barretos estaria perdendo sua essência e se transformando em uma festa de influenciadores. Entre as críticas, usuários das redes sociais defenderam que antigos peões e nomes que ajudaram a construir a história do evento deveriam receber maior destaque na programação e nas homenagens.

Jon Vlogs também foi alvo de questionamentos sobre sua ligação com o universo sertanejo, do rodeio e do agronegócio. A polêmica acontece em uma edição que reúne novos públicos. Segundo informações divulgadas pela organização, cerca de 30% dos frequentadores de setores como camarotes e camping não estiveram na festa nos últimos anos.

Realizada entre os dias 20 e 30 de agosto, a 71ª Festa do Peão de Barretos reúne cerca de 3.500 competidores em nove modalidades de rodeio e mais de 120 atrações musicais em uma área superior a dois milhões de metros quadrados.

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Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Luan Kovarik, mais conhecido por Jon Vlogs, tem 26 anos e cresceu no meio digital compartilhando sua rotina “real”. Ao longo do tempo, acumulou jatinhos, carros de luxo e viagens ao exterior.

Após a publicação da nota, a equipe de Vlogs enviou uma nota para a coluna GENTE. Segundo o comunicado, o influenciador foi convidado para ser porta-bandeira com o objetivo de aproximar novos públicos com Barretos.

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“Ao abrir espaço para um dos maiores creators do país e sua comunidade, o evento aposta na capacidade de Jon de levar seu público para dentro do universo do rodeio, aproximando uma audiência digital, jovem e acostumada a consumir entretenimento online de uma das tradições mais consolidadas do calendário brasileiro”, informou a nota.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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