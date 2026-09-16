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Cultura

O influencer que, após viralizar por suposto OVNI, tenta fama em ‘A Fazenda’

Mayk Leão busca voltar aos holofotes no reality

Por Flávio Monteiro 16 set 2026, 08h00 | Atualizado em 16 set 2026, 10h20
Homem branco de bigode e cavanhaque, usando chapéu de cowboy marrom, camisa social rosa listrada, calça jeans azul e cinto com fivela prateada grande, sentado em uma poltrona escura, com a mão direita no chapéu e a esquerda no braço da poltrona, olhando para frente
O influenciador Mayk Leão (@mayk.leao/Instagram)
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Depois de se tornar popular nas redes sociais ao relatar sua suposta experiência com um OVNI, um objeto voador não identificado, o influenciador Mayk Leão está tentando retornar – ou ser alçado de vez – à fama participando da 18ª edição de A Fazenda. O novo peão foi anunciado na segunda-feira, 18, e faz parte de mais um elenco recheado de ex-BBBs e subcelebridades do reality da TV Record.

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Aos 31 anos, Mayk é natural do Paraná e se destacou ao compartilhar diversos relatos sobre sua experiência com um OVNI em Campo Largo, no interior do estado. Tudo começou quando o influenciador divulgou vídeos de um objeto pairando em uma área de mata fechada nas proximidades de sua fazenda.

Algum tempo depois, ele voltou às redes para denunciar a morte de uma de suas cabras, afirmando que alguém teria entrado em sua propriedade e assassinado o animal. Mayk chegou a sugerir que estaria sofrendo algum risco, questionando: “Quem é o próximo? Sou eu”. Na ocasião, o influenciador chegou a se afastar das redes para “cuidar da saúde mental”.

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Pelo que tudo indica, o período sabático fez com que toda a história de OVNIs e animais mortos ficasse para trás, deixando apenas um legado de dois milhões de seguidores para Mayk. Agora, o novo peão disputa o prêmio de 2,5 milhões de reais de A Fazenda e busca reencontrar uma popularidade que se perdeu depois da redução de interesse do público.

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