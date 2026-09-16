O influencer que, após viralizar por suposto OVNI, tenta fama em ‘A Fazenda’
Mayk Leão busca voltar aos holofotes no reality
Depois de se tornar popular nas redes sociais ao relatar sua suposta experiência com um OVNI, um objeto voador não identificado, o influenciador Mayk Leão está tentando retornar – ou ser alçado de vez – à fama participando da 18ª edição de A Fazenda. O novo peão foi anunciado na segunda-feira, 18, e faz parte de mais um elenco recheado de ex-BBBs e subcelebridades do reality da TV Record.
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Aos 31 anos, Mayk é natural do Paraná e se destacou ao compartilhar diversos relatos sobre sua experiência com um OVNI em Campo Largo, no interior do estado. Tudo começou quando o influenciador divulgou vídeos de um objeto pairando em uma área de mata fechada nas proximidades de sua fazenda.
Algum tempo depois, ele voltou às redes para denunciar a morte de uma de suas cabras, afirmando que alguém teria entrado em sua propriedade e assassinado o animal. Mayk chegou a sugerir que estaria sofrendo algum risco, questionando: “Quem é o próximo? Sou eu”. Na ocasião, o influenciador chegou a se afastar das redes para “cuidar da saúde mental”.
Pelo que tudo indica, o período sabático fez com que toda a história de OVNIs e animais mortos ficasse para trás, deixando apenas um legado de dois milhões de seguidores para Mayk. Agora, o novo peão disputa o prêmio de 2,5 milhões de reais de A Fazenda e busca reencontrar uma popularidade que se perdeu depois da redução de interesse do público.