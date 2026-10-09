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Cultura

O incômodo de Juliano Floss sobre discussão de influenciadores na TV

Ex-BBB estreou nos cinemas nesta quarta-feira, 7, e está confirmado em novela da TV Globo

Por Tatiana Moura 9 out 2026, 10h00 | Atualizado em 9 out 2026, 12h41
Juliano Floss
Juliano Floss (Instagram/Reprodução)
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O incômodo de Juliano Floss sobre discussão de influenciadores na TV Priorize VEJA no Google

Juliano Floss estreou nos cinemas nesta quarta-feira, 7, no Festival do Rio, com o filme As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Mesmo com papel pequeno, já conseguiu emendar outro projeto, agora com a Globoplay. O influenciador digital está em Paraíso Perdido, novela do streaming, e vai ter um desafio ainda maior: ser filho do exigente Alexandre Nero.

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O criador de conteúdo e ex-BBB recebeu críticas por conta da escolha e foi questionado sobre os critérios utilizados para colocá-lo em um papel de destaque, mesmo sem formação ou currículo. “Não queria responder essa pergunta de verdade, acho que não cabe a mim, não tenho nem lugar de fala para falar sobre isso. Respeito todo mundo que tem qualquer tipo de indignação sobre o sistema e a classe que trabalha”, disse.

Bruno Fagundes, filho de Antonio Fagundes, criticou a escolha de pessoas como ele para o papel, mas conversou com Juliano sobre como lidar com a situação. “Vale o espaço do diálogo, da conversa. Estou aqui para aprender, estudar e estou muito feliz, de verdade”. Segundo Floss, os dois começaram a conversar a partir da posição de Bruno. “Não era sobre mim, era sobre o sistema que opera, sobre toda essa classe trabalhadora de artistas. Foi muito ‘da hora’ e eu espero poder trocar ideia com ele um dia pessoalmente também, conhecer ele. Não existe atrito, não existe nada”.

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No último mês, um vídeo falso feito por inteligência artificial, que apresentava momentos íntimos entre ele e Jonas, que também participou do Big Brother Brasil 2026, repercutiu nas redes sociais. “Penso mais nas mulheres e na sexualização que já tem de mulheres. Eu fui, nesse caso, uma vítima desse negócio que a gente chama de deepfake, que é um crime que a pessoa pode ser presa de 4 a 10 anos. As pessoas tinham que parar de achar que isso é brincadeira, porque não é. Esse é o único problema pra mim, o fato de acharem que é brincadeira”, comentou.

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