O incômodo de Juliano Floss sobre discussão de influenciadores na TV
Ex-BBB estreou nos cinemas nesta quarta-feira, 7, e está confirmado em novela da TV Globo
Juliano Floss estreou nos cinemas nesta quarta-feira, 7, no Festival do Rio, com o filme As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Mesmo com papel pequeno, já conseguiu emendar outro projeto, agora com a Globoplay. O influenciador digital está em Paraíso Perdido, novela do streaming, e vai ter um desafio ainda maior: ser filho do exigente Alexandre Nero.
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O criador de conteúdo e ex-BBB recebeu críticas por conta da escolha e foi questionado sobre os critérios utilizados para colocá-lo em um papel de destaque, mesmo sem formação ou currículo. “Não queria responder essa pergunta de verdade, acho que não cabe a mim, não tenho nem lugar de fala para falar sobre isso. Respeito todo mundo que tem qualquer tipo de indignação sobre o sistema e a classe que trabalha”, disse.
Bruno Fagundes, filho de Antonio Fagundes, criticou a escolha de pessoas como ele para o papel, mas conversou com Juliano sobre como lidar com a situação. “Vale o espaço do diálogo, da conversa. Estou aqui para aprender, estudar e estou muito feliz, de verdade”. Segundo Floss, os dois começaram a conversar a partir da posição de Bruno. “Não era sobre mim, era sobre o sistema que opera, sobre toda essa classe trabalhadora de artistas. Foi muito ‘da hora’ e eu espero poder trocar ideia com ele um dia pessoalmente também, conhecer ele. Não existe atrito, não existe nada”.
No último mês, um vídeo falso feito por inteligência artificial, que apresentava momentos íntimos entre ele e Jonas, que também participou do Big Brother Brasil 2026, repercutiu nas redes sociais. “Penso mais nas mulheres e na sexualização que já tem de mulheres. Eu fui, nesse caso, uma vítima desse negócio que a gente chama de deepfake, que é um crime que a pessoa pode ser presa de 4 a 10 anos. As pessoas tinham que parar de achar que isso é brincadeira, porque não é. Esse é o único problema pra mim, o fato de acharem que é brincadeira”, comentou.