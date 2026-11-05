O imóvel milionário que virou cenário da série de Marieta Severo na Netflix

Lançada no fim de outubro, a série Dom de Iludir, da Netflix, tornou-se um sucesso de audiência, chegando ao Top 10 mundial. Entre os detalhes que chamam atenção, além da trama, está a mansão da família Rossetti. Avaliada em 59 milhões de reais, a propriedade, que serve de cenário para as personagens Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), é uma cobertura real de aproximadamente 3.900 metros quadrados, distribuídos por quatro andares, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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A propriedade tem cinco quartos, 12 banheiros, amplos salões de estar e de jogos, adega, bar, saunas e jardim suspenso. Um dos destaques é a piscina, que oferece vista privilegiada para o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Uma escadaria de mármore conecta os diferentes pavimentos da residência.

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A arquitetura e a decoração também ajudam a explicar a atmosfera de sofisticação da casa. Os ambientes contam com molduras francesas nas paredes, elementos ornamentais e referências ao estilo Art Nouveau. A cobertura já pertenceu à tradicional família Guinle, uma das mais conhecidas da história social e empresarial do Rio.

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A cobertura é uma residência particular e mantém sua arquitetura original. A produção aproveitou os ambientes e a grandiosidade do imóvel para construir o universo de riqueza da família Rossetti na trama. De acordo com os bastidores divulgados pela Netflix, parte dos objetos e da decoração exibidos na tela já fazia parte do imóvel antes das gravações, o que exigiu cuidados da equipe de produção durante o trabalho no local.