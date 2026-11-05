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Cultura

O imóvel milionário que virou cenário da série de Marieta Severo na Netflix

'Dom de Iludir' foi filmada em residência de luxo no Rio

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h22 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h48
Duas mulheres, uma idosa de cabelos grisalhos e uma jovem de cabelos castanhos, sentadas em cadeiras antigas em um ambiente luxuoso. A idosa veste preto com um lenço claro e tem a mão no ombro da jovem, que usa uma jaqueta marrom. Ambas olham sérias para frente.
Marieta Severo (Lúcia) e Alice Wegmann (Maíra) em Dom de Iludir, série da Netflix  (Reprodução/Netflix)
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O imóvel milionário que virou cenário da série de Marieta Severo na Netflix Priorize VEJA no Google

Lançada no fim de outubro, a série Dom de Iludir, da Netflix, tornou-se um sucesso de audiência, chegando ao Top 10 mundial. Entre os detalhes que chamam atenção, além da trama, está a mansão da família Rossetti. Avaliada em 59 milhões de reais, a propriedade, que serve de cenário para as personagens Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), é uma cobertura real de aproximadamente 3.900 metros quadrados, distribuídos por quatro andares, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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A propriedade tem cinco quartos, 12 banheiros, amplos salões de estar e de jogos, adega, bar, saunas e jardim suspenso. Um dos destaques é a piscina, que oferece vista privilegiada para o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara. Uma escadaria de mármore conecta os diferentes pavimentos da residência.

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Piscina azul clara em terraço com gramado verde, arbustos e vasos de plantas. Ao fundo, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e prédios do Rio de Janeiro sob céu azul claro
Vista da mansão que serviu de cenário para a série ‘Dom de Iludir’, da Netflix (Netflix/Divulgação)

A arquitetura e a decoração também ajudam a explicar a atmosfera de sofisticação da casa. Os ambientes contam com molduras francesas nas paredes, elementos ornamentais e referências ao estilo Art Nouveau. A cobertura já pertenceu à tradicional família Guinle, uma das mais conhecidas da história social e empresarial do Rio.

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A cobertura é uma residência particular e mantém sua arquitetura original. A produção aproveitou os ambientes e a grandiosidade do imóvel para construir o universo de riqueza da família Rossetti na trama. De acordo com os bastidores divulgados pela Netflix, parte dos objetos e da decoração exibidos na tela já fazia parte do imóvel antes das gravações, o que exigiu cuidados da equipe de produção durante o trabalho no local.

Sala de estar luxuosa com paredes claras, cortinas douradas e um grande lustre de cristal. Seis quadros com pinturas a óleo adornam as paredes, e sofás e poltronas estofados em tons neutros preenchem o ambiente. Uma janela central revela uma paisagem montanhosa.
Sala de mansão que serviu de cenário para ‘Dom de Iludir’, série da Netflix (Netflix/Divulgação)
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