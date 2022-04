O ilustre desconhecido que virou a voz brasileira mais ouvida no mundo

Em 2016, o jovem Marcos Lobo Zeballos — que atende pelo singelo nome artístico de Zeeba — estava em um estúdio de São Paulo com o colega Bruno Martini quando o estrelado DJ Alok apareceu e os ouviu tocando ao violão uma baladinha de rock. Na hora, Alok farejou na melodia fácil cantada por Zeeba um futuro sucesso e perguntou aos músicos se poderia fazer um remix dela. O que se originou daí foi algo muito maior do que Zeeba jamais imaginara: Hear Me Now virou daqueles hits farofa que perseguem os pobres humanos até no elevador. Ilustre desconhecido, o rapaz com barba e jeito hipster de repente se converteu na voz brasileira mais ouvida do mundo. Isso mesmo: Hear Me Now já acumula mais de 1 bilhão de execuções nas plataformas de streaming. No Spotify, é a música brasileira mais ouvida da história, com 580 milhões de audições — para se ter ideia, Envolver, arrasa-quarteirão de Anitta que atingiu recentemente o primeiro lugar global na plataforma, tem até o momento 100 milhões de reproduções.

Agora, aos 29 anos, Zeeba quer mostrar ao Brasil o artista por trás daquele falsete intoxicante — e, suprema ironia, livrar-se da sombra de seu hit. Nascido nos Estados Unidos, filho de pais brasileiros, ele até tentou capitalizar em cima de Hear Me Now. Como a música é cantada em inglês, seu empresário sugeriu que se apresentasse como americano. “Não aceitei. Não fazia o menor sentido”, diz. De 2016 para cá Zeeba rodou o mundo ao lado de Alok e lançou com ele outros dois hits, Ocean e Never Let Me Go. Mas ele sempre teve uma angústia existencial: garante nunca ter se empolgado com o gênero eletrônico que o projetou. “Eu me identifico com a nova MPB, que traz esse pop com brasilidade, como Manu Gavassi, Lagun, Mariana Nolasco, Melim e Vitor Kley”, explica.

A tentativa de se desvincular do passado fica patente no título de seu recém-lançado primeiro álbum: Tudo ao Contrário. Nas dez faixas, a maioria em português, Zeeba investe no pop fofinho e em parcerias com músicos como Carol Biazin e Mallu Magalhães — com quem, aliás, estudou até a 4ª série. Para gravar a canção Só Pensando em Você ao lado de Mallu, ele viajou para Portugal, onde reencontrou a amiga depois de anos. Na letra, só versos good vibes: “Meu mundo é tão lindo quando eu penso em você”, ele canta. Com alguns clipes gravados na casa dos avós e letras que falam sobre amor e amizade, Zeeba pretende se valer do alto-astral para reinventar sua carreira. É uma dúvida que vale 1 bilhão de execuções saber se alguém ainda vai ouvi-lo após Hear Me Now.

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783

