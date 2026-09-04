O hit de Renato Russo escolhido por Dado Villa-Lobos no Rock in Rio
Ícone da Legião Urbana se apresenta com Capital Inicial nesta sexta-feira, 4
Minutos antes de entrar no Palco Sunset do Rock in Rio para se apresentar com o Capital Inicial, o músico Dado Villa-Lobos revelou a música que mais espera tocar nesta sexta-feira, 4. “Eu quero é tocar Fátima”, disse ele, fazendo referência à música escrita por Renato Russo e Flávio Lemos na época de Aborto Elétrico, uma banda que deu origem à Legião Urbana e ao Capital Inicial.
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