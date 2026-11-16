Vaias em show de Ivete Sangalo (novembro de 2026) – O episódio mais recente aconteceu no sábado, 14, durante a apresentação de Ivete Sangalo no projeto Ivete Clareou, em Salvador. Ao ser anunciado no palco, Léo foi recebido com vaias da plateia. Espectadores começaram a gritar o nome de Lula, mas logo Ivete interrompeu a apresentação para defender o colega e pedir respeito à sua opinião política. O cantor demonstrou desconforto com a situação.

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Apoio a ACM Neto e associação ao campo bolsonarista (setembro de 2026) – Léo Santana declarou apoio a ACM Neto, candidato ao governo da Bahia. Durante uma festa de aniversário em Salvador, levantou uma bandeira com o número 44, associado ao político, e estimulou manifestações de apoio.

Reincidente no apoio (2022) – O cantor já havia apoiado ACM Neto na eleição estadual de 2022. A repercussão ganhou dimensão nacional porque ACM Neto apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de 2026. Com isso, Léo passou a ser associado ao campo político bolsonarista.

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A polêmica do “Faz o L” (dezembro de 2025) – Durante o Festival Virada Salvador, em dezembro de 2025, Léo provocou repercussão ao dizer, durante a música Posturado e Calmo: “Quem tá feliz faz o L e não confundam”. A frase foi interpretada como provocação política, uma vez que o gesto com a mão se tornou um dos símbolos de identificação dos apoiadores de Lula. O cantor, entretanto, sustenta que o bordão é anterior à associação com o presidente e faz referência à inicial de seu próprio nome.

A tentativa de registrar a marca “Faz o L” (2023/2024) – A discussão ganhou outra dimensão quando Léo e a empresa Salvador Produções solicitaram ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em abril de 2023, o registro da expressão “Faz o L”. Quando o pedido ganhou repercussão, surgiram especulações de que o cantor pretendia impedir Lula de utilizar o gesto ou a expressão. A equipe do artista divulgou esclarecimento afirmando que não existia ação judicial contra o presidente, mas se tratava exclusivamente de um pedido de registro de marca.

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Posicionamento político e relação com Bolsonaro – Em entrevista à Folha de SP, em janeiro de 2025, Léo falou sobre a dificuldade de se posicionar politicamente. O cantor reconheceu que já foi associado tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Na conversa, negou simpatia por Bolsonaro e afirmou que não se identifica nem com a direita nem com a esquerda.