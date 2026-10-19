O guia executivo da LGPD que coloca governança e IA no centro dos negócios

A nova obra LGPD: estratégias, processos e cultura de proteção de dados pessoais, da Pontes Editores, revela como a Lei Geral de Proteção de Dados ganhou centralidade nas decisões de negócios, exigindo maior preparo das lideranças corporativas.

Oferecendo soluções para a implementação de programas direcionados à governança de privacidade e à gestão de riscos, o livro também aborda o uso ético da inteligência artificial e conta com prefácio assinado por Bruno Bioni, especialista em privacidade e proteção de dados.

Além dele, profissionais da Bravonix — companhia brasileira que integra soluções de compliance, cibersegurança e inteligência artificial — participam da publicação. Eles apontam diretrizes práticas para empresas da iniciativa privada e órgãos públicos que desejam modernizar a cultura organizacional em relação à segurança da informação.

Desenvolvida como um manual para executivos e profissionais das áreas jurídica, tecnológica e de conformidade que desejam alinhar suas operações à legislação vigente, a obra já está à venda no site da editora.

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Serviço

Livro: LGPD: estratégias, processos e cultura de proteção de dados pessoais

Autores: Carolina Martins Pinto, Marcos Nascimento de Moura Silva, Pollyanna Ribeiro Ferreira de Moura e Thais Pinheiro Filipe

Editora: Pontes Editores

ISBN: 9788521711568