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Cultura

O guia executivo da LGPD que coloca governança e IA no centro dos negócios

Com prefácio de Bruno Bioni, livro mostra como alinhar operações corporativas ao uso ético da inteligência artificial e às exigências da lei

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h49
Capa do livro LGPD: Estratégias, Processos e Cultura de Proteção de Dados Pessoais, com fundo azul escuro e linhas azuis claras formando uma grade diagonal, pontilhada por círculos rosa e azuis. O título LGPD está em letras grandes e rosa. Abaixo, os nomes dos autores e o prefaciador. No canto inferior direito, o logo da editora Pontes, uma árvore estilizada
Capa LGPD  (.//Divulgação)
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A nova obra LGPD: estratégias, processos e cultura de proteção de dados pessoais, da Pontes Editores, revela como a Lei Geral de Proteção de Dados ganhou centralidade nas decisões de negócios, exigindo maior preparo das lideranças corporativas.

Oferecendo soluções para a implementação de programas direcionados à governança de privacidade e à gestão de riscos, o livro também aborda o uso ético da inteligência artificial e conta com prefácio assinado por Bruno Bioni, especialista em privacidade e proteção de dados.

Além dele, profissionais da Bravonix — companhia brasileira que integra soluções de compliance, cibersegurança e inteligência artificial — participam da publicação. Eles apontam diretrizes práticas para empresas da iniciativa privada e órgãos públicos que desejam modernizar a cultura organizacional em relação à segurança da informação.

Desenvolvida como um manual para executivos e profissionais das áreas jurídica, tecnológica e de conformidade que desejam alinhar suas operações à legislação vigente, a obra já está à venda no site da editora.

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Serviço

  • Livro: LGPD: estratégias, processos e cultura de proteção de dados pessoais

  • Autores: Carolina Martins Pinto, Marcos Nascimento de Moura Silva, Pollyanna Ribeiro Ferreira de Moura e Thais Pinheiro Filipe

  • Editora: Pontes Editores

  • ISBN: 9788521711568

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