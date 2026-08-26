O grau de escolaridade de famosos que disputam as eleições de 2026

Um diploma universitário se tornou mais comum entre os candidatos brasileiros. De acordo com a Justiça Eleitoral, as eleições de 2026 registram a maior proporção de concorrentes que declararam ter ensino superior completo desde 2002. No entanto, as trajetórias escolares seguem bem diversas entre os famosos que decidiram transformar a popularidade em voto.

Na lista dos diplomados, Rachel Sheherazade, candidata do PSD a deputada federal por São Paulo, é formada em Jornalismo. Silvia Abravanel, que também disputa uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, é formada em Medicina Veterinária. Já Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico de futebol e candidato do Podemos ao Senado pelo Tocantins, tem graduação em Educação Física.

O ex-jogador Marcelinho Carioca, candidato do Republicanos a deputado distrital pelo Distrito Federal, formou-se em Jornalismo em 2017 pelas Faculdades Integradas Rio Branco. Humberto Martins, por sua vez, disputa uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã e declarou ter ensino superior completo. Apesar da informação registrada em sua candidatura, não foram encontradas informações públicas sobre o curso ou a instituição em que teria se formado.

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Na outra ponta estão candidatos que não concluíram a educação básica ou a universidade. O ex-jogador Edmundo, candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, e a influenciadora Inês Brasil, que concorre a deputada estadual no estado, declararam ensino médio incompleto. Marquito, conhecido como assistente de palco de Ratinho e candidato a deputado federal pelo PSD, informou ter ensino fundamental completo, enquanto Tiririca declarou à Justiça Eleitoral apenas “lê e escreve” como grau de instrução.

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Também há os que concluíram o ensino médio, como o ator Mário Gomes, a empresária e socialite Val Marchiori, o ator Lucas Penteado e o ex-jogador Luis Fabiano, todos candidatos a cargos eletivos em 2026. Antônia Fontenelle e Matteus Amaral, por sua vez, declararam ensino superior incompleto.

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