O gol da Netflix ao apostar em clássico de autor que deu Oscar para Globoplay

Após o sucesso da adaptação de seu livro “Ainda Estou Aqui”, que rendeu o inédito Oscar de filme internacional em 2025, o escritor terá a obra “Feliz Ano Velho” mais uma vez levada aos cinemas. Não há elenco definido, porém já está em fase de pré-produção de roteiro. O clássico é considerado uma espécie extraoficial de continuação de “Ainda Estou Aqui”. A Netflix ainda não divulgou a data prevista para este lançamento.

Lançado em 1982, Feliz Ano Velho apresenta a jornada de reinvenção do autor após o acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos. Considerada um romance autobiográfico, a obra foi adaptada ao cinema em 1988, dirigida por Roberto Gervitz.

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