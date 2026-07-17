O gesto romântico de Vini Jr. antes de jantar com Virginia

Após um período separados e rumores de uma suposta traição, Virginia e Vini Jr. voltaram a aparecer juntos nas redes sociais da influenciadora. Um vídeo publicado no Instagram na noite da última quinta-feira, 16, mostra o atacante do Real Madrid caminhando ao lado de sua amada em direção a um jantar romântico. Embora o rosto de Vinicius não apareça, é possível vê-lo carregando o salto de Virginia, em um gesto cavalheiresco.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)