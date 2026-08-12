O ganho astronômico de Virgínia após divórcio de Zé Felipe
Exclusivo: Influenciadora aumentou o faturamento dos seus negócios no último ano
Virgínia Fonseca tem faturamento de 60 milhões de reais pós-divórcio de Zé Felipe. Além disso, OS 180 milhões de reais que ela tem direito dos bens acumulados na época de casada, vem da metade da partilha com o cantor. O que inclui vários imóveis alugados, que ela divide ainda hoje com Zé. O avião já não faz parte de seus bens declarados, porque ela vendeu para Leonardo como forma de pagar a parte do ex.
Conforme apuração da coluna GENTE, a relação entre eles segue amigável. Eles estão dividindo aos poucos a vida financeira, antes tão misturada. Um dos enroscos diz respeito ao contrato de bet que ela fez como pessoa jurídica na empresa da qual Zé Felipe é sócio. Ou seja, ele ganha metade disso sem nem precisar expor a cara na publicidade.
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Os advogados da influenciadora fizeram esclarecimentos com vários desses detalhes na ação que o MP move contra ela. Muitas das suas despesas, como as viagens internacionais acompanhadas de filhos e babás, por exemplo, são pagas pela sua empresa de cosméticos, a Wepink. Virginia faz live de vendas onde estiver, em qualquer lugar do mundo.
Por fim, ela ainda está cumprindo o contrato com a atual casa de apostas online, que é concorrente do Vini Jr, seu atual namorado. Segundo fontes, Virginia estaria doida para encerrar essa parceria, já visando a uma oferta da tal empresa concorrente.