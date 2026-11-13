O futuro incerto de Míriam Leitão e Fernando Gabeira na GloboNews

Míriam Leitão, 73, e Fernando Gabeira, 85, podem estar de saída da GloboNews. Os jornalistas estão entre os veteranos cuja permanência no canal é considerada incerta diante de uma reformulação prevista para 2027. A emissora pretende renovar seu quadro de comentaristas e mudar a imagem de alinhamento à esquerda identificada em pesquisas com telespectadores, segundo o UOL. Míriam integra o Grupo Globo desde 1991 e atualmente também ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Já Gabeira, ex-deputado federal, chegou ao canal em 2013.

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A movimentação ganhou força após uma pesquisa qualitativa realizada pela Quaest, em 2025, com 81 pessoas que deixaram de acompanhar a GloboNews. O levantamento apontou uma percepção de viés à esquerda, o que levou a direção a buscar um posicionamento mais próximo do centro político. Além de estimular a diversidade de opiniões entre os comentaristas, a emissora pretende apostar em profissionais mais jovens e especialistas em áreas específicas, evitando análises sobre assuntos fora de suas especialidades.

As mudanças já começaram. Em junho, a GloboNews contratou Fernando Nakagawa, ex-CNN Brasil, e, no mês seguinte, se despediu de Leilane Neubarth. Em agosto, Camila Bomfim assumiu o comando do GloboNews Radar. Outro nome que estaria no radar da direção é Thais Herédia, atualmente na CNN Brasil. A expectativa é que a reformulação ganhe força em 2027, ano sem eleições no país, quando o canal, que completou três décadas em outubro, pretende aprofundar a renovação de sua programação.

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